Il y a douze mois, c'est lui, Geraint Thomas qui défilait, une coupe de champagne dans la main et ce beau maillot jaune sur les Champs-Elysées. Le Gallois avait alors pris le relais de Christopher Froome, «seulement troisième» après avoir écrasé l’épreuve en 2013, 2015, 2016 et 2017.

En l'absence du ‹Kenyan blanc›, blessé juste avant le départ de cette Grande-Boucle, c'est cette fois-ci Egan Bernal, le troisième Baron de la famille Ineos qui lui a fait de l'ombre en remportant, ce dimanche, à 22 ans, son premier Tour de France. De quoi laisser ses adversaires perplexes devant l'audace et la classe du garçon promis à un avenir de cannibale: on risque bien, en effet, de le revoir très souvent tout devant.

«Sur la ligne d'arrivée j'ai dit à Egan de profiter de ce moment!, s’est exclamé Geraint Thomas, beau joueur dans la défaite, conscient aussi que ce jeune loup aux dents longues était un ton en-dessus de lui et de tous les autres. C'est un athlète incroyable. Il n'a que 22 ans! C'est un honneur de faire partie de son sacre.»

«Né pour aller vite en montagne»

Et le Gallois d’enchaîner, dithyrambique: «Et pourtant, je n'y croyais pas. Bien sûr, il a le talent, on l'a vu dès le début, il est né pour aller vite en montagne et il a la meilleure équipe. Il a d'ailleurs de belles années devant lui, un très bel avenir. Mais il faut juste qu'il garde le même entourage.» Dont, lui, lieutenant de luxe. «Pour moi, c'est très différent: toutes les choses qui pouvaient mal se passer se sont mal passées. Même avant le Tour, cela a été compliqué, il y a eu des accrocs. J'ai dû rester positif, continuer à me battre. Le fait qu'Egan gagne rend les choses moins difficiles, c'est vrai. Beaucoup de coureurs étaient nos rivaux, tous étaient forts.»

«Alaphilippe a été exceptionnel»

A commencer par Thibaut Pinot, si impressionnant dans les Pyrénées et encore menaçant jusqu'à vendredi. «Avant qu'il n'abandonne il était très dangereux.» Le Gallois n'oublie pas, bien sûr, Julian Alaphilippe, qui a mené la vie dure à Ineos.« Il a été exceptionnel. Ce qu'il a fait c'est très bien pour le sport. Cela pousse tout le monde vers le haut. Dans l'avenir ça promet. Il a fait la différence dans ce Tour en commençant si fort, en prenant un bel avantage. Chapeau à lui, il a pu progresser, il a eu un soutien incroyable, c'était beau de le voir comme ça. Il termine cinquième mais aurait mérité d'être sur le podium. » L'an prochain?

Il n'a pas renoncé

Lui aussi, Geraint Thomas, pense toujours dans un coin de sa tête à cette belle tunique jaune qu'il avait ramenée sur les Champs-d'Elysées l'an passé, même si dans douze mois Froome et Bernal seront toujours là. Elle donne des idées et des ailes. «Mais je pense que je peux le faire, assure-t-il. D'autres pensent que non. Peu importe, ça me motive. Evidemment, c'est décevant de ne pas en remporter un deuxième cette année mais moi j'y crois, j'ai cet espoir.»

Il n'est pas le seul. Mais voilà, problème: Egan Bernal, le Colombie aux dents longues, est bien décidé à conserver ce beau paletot qu'il va recevoir ce dimanche à Paris. Il lui va si bien...