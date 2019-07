Les coureurs les plus rapides du peloton fonçaient dans la descente de l'Iseran, le plus haut col routier d'Europe. Egan Bernal filait quant à lui vers la victoire et le maillot jaune, quand une moto est venue à ses côtés. Les organisateurs de la Grande Boucle n'avaient eu d'autre choix que d'annuler purement et simplement la fin de cette 19e étape, prévue à Tignes. Les éléments s'étaient déchaînés.

STAGE 19 IS CANCELLED! ? HAVE YOU EVER SEEN SOMETHING LIKE THIS BEFORE? pic.twitter.com/5AElZnQC0a — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) July 26, 2019

Peu avant la dernière montée vers la station savoyarde, c'est la grêle qui a envahi la route. Un chasse-neige a bien été appelé en urgence, mais c'était comme vouloir écoper le Titanic avec une petite cuillère.

De nombreux coureurs n'ont pas compris la décision du jury et l'ont fait comprendre à la caméra. Mais ils n'avaient pas pu voir que, quelques kilomètres plus loin, une coulée de boue et de pierres avait envahi le parcours. Des spectateurs étaient dans les parages et ont failli être surpris par le danger. Des images folles! Un ancien coureur danois, consultant TV, était sur place.

More drama.. reporter is Dag Otto Lauritzen pic.twitter.com/IoOC4rpwIL — Trond Iversen (@trondiversen) July 26, 2019

«Maman, ils arrivent quand les coureurs?» A Tignes, où le peloton ne passera finalement jamais, un jeune bambin décoré d'une casquette jaune et d'un maillot à pois, gracieusetés des sponsors du Tour, va terminer la journée déçu. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Quand les éléments se déchaînent, deux minuscules boyaux ne peuvent pas lutter.