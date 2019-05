Coluche avait raison. C'est dur le vélo. Surtout lorsque la route n'est pas fermée aux as de la petite reine et qu'un coureur professionnel tente de s'aventurer au milieu des voitures pour s'entraîner. Benjamin Thomas, de l'équipe FDJ Groupama, revient de loin. Un conducteur d'un véhicule a percuté l'arrière de sa bécane alors qu'il roulait entre 50 et 60 km/heure. De quoi le projeter violemment au sol.

Si sa bicyclette n'a pas supporté le choc, heureusement pour le pistard, champion du monde de l'omnium et à l'américaine en 2017, ne s'est relevé qu'avec quelques égratignures. Plus de peur que de mal pour ce Français de 23 ans qui a tenu d'ailleurs rassuré tous ses fans sur sa page Facebook. «La route de se partage. J'ai eu de la chance ce matin quand je vois l'état de ma bicyclette. Mais rien de cassé...»

Quelques heures après, le coureur tricolore a adressé une nouvelle missive rassurante, cette fois sur son compte Instagram : « Merci à tous pour vos messages, je vais bien. Mais restez prudents sur la route en vélo ou en voiture.» Des mots à caractère préventif.

Le message le plus fort semble toutefois celui porté par la photo de son vélo brisé en deux. (nxp)