Des Français qui rêvent et qui perdent pour finir, des nouveautés au niveau du parcours, des intempéries, des lieux visités toujours aussi majestueux, un suspense qui tient en haleine les (télé)spectateurs jusqu’au bout… La 106e édition du Tour de France est une réussite quasi totale. En attendant les résultats des contrôles antidopage dans sept ou huit ans.

Egan Bernal est un beau vainqueur de ce Tour et incarne l’avenir. Le Colombien de 22 printemps est le plus jeune depuis 110 ans à s’imposer sur la plus grande course du monde, alors qu’il ne devait pas être là! L’équipe Ineos avait prévu de l’aligner sur le Giro, mais le prodige s’était cassé la clavicule quelques jours avant le départ. Du coup, il est arrivé parfaitement frais pour remplacer Chris Froome, blessé lui aussi.

Tout un peuple y a cru

Cette année, les Français y ont cru comme rarement. Julian Alaphilippe a bluffé tout le monde (le mot est faible) et y croyait presque encore, deux étapes avant de s’envoler pour Paris. Le coureur de Deceunick-Quick Step a gagné en puncher, en rouleur au contre-la-montre et paraissait même au-dessus du lot au Tourmalet! Mais un tour de trois semaines est une épreuve bien spécifique et la science d’Ineos, ainsi que les longs cols alpins, ont eu raison de ses espoirs. Reste le rêve qu’il a vendu à tout un pays, qui ne s’y attendait plus.

Un autre «Bleu» aurait pu, aurait dû se battre jusqu’au bout pour le maillot jaune. Thibaut Pinot était le plus fort avec Bernal dès que la route s’élevait. Encore mieux, lui qui n’aime pas trop la canicule, il avait été parfaitement servi dans les Pyrénées avec des températures clémentes. Dans les Alpes, alors qu’on pensait à des records de chaleur, ce sont les orages et la grêle qui se sont abattus sur le peloton. Mais le coureur de la Groupama-FDJ n’a pas vu l’arrivée, la faute à un bête coup de guidon. Incroyable.

Panachage

Mais si la course a été aussi prenante, c’est aussi parce qu’Amaury Sport Organisation, les propriétaires du Tour, ont su évoluer et panacher toute l’épreuve de difficultés et de nouveauté. La première semaine n’a pas été uniquement dévolue aux sprinters, il y a eu des pavés, des bosses, un chrono par équipes, du gravier à la Planche-des-Belles-Filles… Tout pour que le ronronnement des hélicoptères ne bercent pas trop la sieste des suiveurs.

Au final, on se retrouve comme toujours ou presque avec un vainqueur qui vient de la même équipe depuis 2012. Sauf que lui est rafraîchissant. Cette équipe Ineos semblait bien loin de l’image «robotique» que pouvait montrer la Sky de l’époque. Un peu de rouge à la place du bleu et ça passe mieux? A part quelques sifflets pour Geraint Thomas – un homme éminemment sympathique et intelligent au demeurant –, on était loin de la chape de plomb qui recouvrait certaines éditions.

Des émotions, le prodige Bernal en a fait vivre des intenses à tout un pays. Le Colombien va devenir dimanche soir le premier à ramener un maillot jaune sur les Champs-Elysées et ça va être une fête monstrueuse. Partout, en France, des fans de cette contrée étaient devant son bus et celui de Quintana, comme au bord des routes et devant les podiums. Il n’y en a point comme eux et c’était beau de les voir heureux.

Rendez-vous dans quelques années?

Reste l’inconnue du dopage. On a beaucoup parlé des corps cétoniques, cette année, mais le débat est encore de savoir si c’est un vrai médicament qu’il faut réglementer ou une simple aide nutritionnelle pour maigrir pile poil au bon moment. Alaphilippe avait dit qu’il avait perdu deux à trois kilos avant ce Tour et ce ne serait pas forcément un hasard. Ils ne seraient pas loin de la moitié du peloton à en consommer.

Pour le reste, si les tricheurs ont encore un temps d’avance sur la patrouille, il faudra attendre quelques années pour les éliminer a posteriori. Ce qui est sûr, c’est qu’avec des prises de sang au saut du lit ou juste avant une étape, les contrôleurs savent mieux cibler les nouvelles pratiques et les micro-dosages. Jusqu’ici, tout va bien, comme dirait l’autre.

Pour le reste, le Tour de France est le Tour de France. L’Alsace, l’Auvergne, les Pyrénées, les Arènes de Nîmes. Le départ en l’honneur de la légende Eddy Merckx à Bruxelles, dans un vrai pays de vélo… Et pour couronner le tout, une arrivée sur les Champs-Elysées, au soleil couchant, où sera fêté le 100e anniversaire du maillot jaune. Exceptionnel de bout en bout.