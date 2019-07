André Greipel est un sprinter réputé. Grimper, par contre, ce n'est pas vraiment son truc... L'Allemand, surnommé le «Gorille de Rostock», était présent aux avants-postes dans l'échappée de la sixième étape du Tour de France, jeudi entre Mulhouse et La Planche des Belles.

Sauf que le coureur de 36 ans, qui a déjà gagné onze étapes dans sa carrière au Tour de France, s'est rapidement retrouvé en difficulté lorsque la pente est devenue plus abrupte. Il a d'ailleurs été le premier coureur à lâcher prise au sein de l'échappée au début de l'ascension du Ballon d'Alsace. Définitivement distancé à 63 kilomètres du but, l'Allemand a péniblement franchi la ligne d’arrivée avec 20 minutes et 54 secondes de retard sur le vainqueur du jour, le Belge Dylan Teuns.

I heard Cyclo cross is in style atm so I tried a bit of this and hopefully it brings me good legs like @WoutvanAert @mathieuvdpoel and others.... pic.twitter.com/71rh0qapt9