C'est le site Chronique du vélo qui avait ressuscité cette petit perle il y a deux ans. En 1989, Donald Trump était déjà le cador des businessmen et comme tout bon Américain, il aimait le sport. N'avait-il pas fait du football dans sa jeunesse? Du coup, celui qui allait devenir «POTUS» en janvier 2017 a eu une lubie dont il a le secret: lancer le «Tour de Trump»!

Son but? Recréer aux Etats-Unis la folie qui s'empare de la France au mois de juillet. Histoire, aussi, qu'on parle de lui, ce qu'il aime encore plus que le sport ou gagner de l'argent. Mais avant de se tourner vers le cyclisme, le New Yorkais avait acheté une franchise de football américain, qui évoluait dans la ligue concurrente de la NFL. Un échec.

Trump a ensuite tenté sa chance dans le golf - il finira par investir dans de nombreux parcours autour de la planète - et la boxe, fricotant même avec un certain Mike Tyson. Mais quand Greg Lemond a remporté le Tour de France 1986 devant Bernard Hinault, ça a fait «tilt» dans l'esprit de l'Américain, tel un Bernard Tapie eu riche (ce dernier était d'ailleurs aux commandes de l'équipe «La Vie Claire», auteure du doublé à Paris).

L'idée avait germé dans l'esprit d'un journaliste local, qui avait ensuite convaincu Trump de le sponsoriser pour lancer le «Tour du New Jersey». Comme le président actuel avait pas mal d'intérêts dans les casinos d'Atlantic City, l'idée faisait sens. Ce dernier a d'ailleurs adoré l'idée lancée par son comparse de renommer l'épreuve «Tour de Trump», presque comme son immeuble de la 5e Avenue de New York, ou le magnat a festoyé son élection il y a de cela deux ans et demi.

Avec un prize-money costaud, la première édition parvint à attirer des cadors de l'époque comme Eric Vanderaerden, Viatcheslav Ekimov, Andy Hampsten ou encore un certain Greg Lemond, qui avaient zappé la Vuelta pour l'occasion. Le Tour d'Espagne était alors couru à la fin du printemps, entre le Giro et le Tour de France. De quoi donner des idées à des coureurs qui aiment courir le cachet.

Pas forcément organisée selon les standards européens, le «Tour de Trump» peina à s'imposer dans le paysage médiatico-cycliste. Le premier fut gagné par le Norvégien Dag Otto Lauritzen et le second par le Mexicain Raúl Alcalá. Il deviendra en 1991 le «Tour DuPont», du nom d'un empire chimique américain. La course disparaîtra quatre ans plus tard, quand le fondateur de cette entreprise fut condamné pour meurtre. Dire que Lance Armstrong l'avait gagnée deux fois...