Le cyclisme est un sport comme les autres. Sur le moment, les esprits l'échauffent - encore plus quand il fait presque 40 degrés - et quand tout est fini, les choses s’apaisent. Pour essayer d'amadouer le jury des commissaires du Tour de France et l'UCI, chargée de valider leur décision, les formations Ineos et Jumbo-Visma ont publié un communiqué commun et une vidéo des deux protagonistes.

«On trouve que c'est une décision très sévère de la part des commissaires et contre l'esprit d'une course incroyable. C'était le genre d'incidents qui mérite une amende et un avertissement, mais certainement pas l'exclusion de la course - un carton jaune et pas une expulsion. Luke et Tony ont reconnu ça pour ce que c'était: une prise de bec sur la route, au bout d'une journée écrasante sur la selle. Ça n'a affecté aucun coureur et ça n'a désavantagé aucune équipe. Il n'y avait pas de mauvaise volonté et les deux hommes ont toujours beaucoup de respect l'un pour l'autre. On trouve que c'est juste injuste que leur Tour prenne fin pour une chose pareille à ce moment de la course.»

Est-ce que cela leur permettra de reparti d'Embrun jeudi? Le suspense est total.