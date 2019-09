A Harrogate, tout près de la ligne d'arrivée des Championnats du monde, un magasin éphémère de la marque russe Katusha a élu domicile. On y a l'air inquiet, c'est vrai, mais surtout parce que personne ne daigne entrer y acheter des maillots et des trucs qui font vite repousser les cheveux grâce à un mélange à base de caféine (à cause du co-sponsor Alpecin). L'éventuelle fin d'aventure de l’équipe cycliste issue de la splendide Tinkoff après dix ans dans les pelotons ne bouleverse personne.

Et pour cause, tous y sont plutôt intérimaires que vraiment engagés avec la formation au budget de quelque 17 millions de francs suisses annuels. Ils ne sont ni Russes et encore moins Suisses - l'équipe porte pavillon helvétique sur le World Tour, mais c'est un peu tout ce qu'elle a de rouge à croix blanche -, et n'en ont strictement rien à faire quand on vient leur poser des questions autres que «vous avez cette chemise en L?»...

Du coup, l'information du journal belge «Het Nieuwsblad», qui dit que la licence World Tour de la Katusha va passer entre les mains de la formation de l'Israel Cycling Academy, leur en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait judicieusement Jacques Chirac. C'est moins le cas pour les onze coureurs, dont le Thurgovien Reto Hollenstein, qui étaient encore sous contrat avec la première nommée...

Des cyclistes sur le carreau

Forcément, c'est un peu l'inconnue pour les athlètes, quant à la composition de la nouvelle troupe israélienne. C'est notamment le cas de l'Allemand Nils Politt, deuxième de Paris-Roubaix et forcément très recherché. Il assure «avoir un plan B» et on le comprend. Le Britannique Alex Dowsett, lui, indique «occulter totalement cette information»... Et le Grison Matteo Badilatti, qui a couru cette année avec les Israéliens, mais aussi avec la formation de Swiss Cycling lors des Tours de Suisse et de Romandie, au bénéfice d’une entente encore valable en 2020? Bonne question...

L’affaire est tendue, car l’«ICA» a déjà 27 contrats valables pour le prochain exercice, avec parmi eux l’arrivée de l’excellent Dan Martin. Et selon les règles de l’Union cycliste internationale, elle ne peut en avoir plus de 30. 27+11, le compte n’est donc pas bon et pas mal de cyclistes vont se retrouver sur le carreau. Espérons pour les coureurs suisses qu’ils resteront dans le groupe, car une licence World Tour équivaut à une participation aux plus belles courses de la saison, dont le Tour de France.