La grêle et les orages ont largement impacté la Grande Boucle. Après la neutralisation de la course, vendredi, au sommet du Col de l'Iseran, le tracé du parcours de samedi, la dernière «vraie étape» avant le défilé sur les Champs-Elysées à Paris, a été raccourci de plus de sa moitié.

Plutôt que de quitter Albertville pour aller franchir le Cormet de Roselend (1re catégorie) et la Côte de Longefoy (2e cat.), le peloton va aller directement sur l'arrivée. De fait, les 130 kilomètres qui auraient dû séparer la ville hôte des Jeux olympiques de 1992 et Val Thorens sont devenus 59 bornes, via la Nationale 90.

Comme vers Tignes vendredi, des éboulements ont eu lieu dans le Cormet de Roselend et rendu impossible le passage des coureurs. Le Tour de France 2019 se jouera donc sur une véritable course de côte, puisque la majorité de l'étape se déroulera en montée. Depuis le pied de Moûtiers, les cyclistes affronteront la montée vers Val Thorens et ses 33,4 km à 5,5 %.