C’est du rarement vu dans le Tour de France moderne. L’étape de vendredi entre St-Jean-de-Maurienne et Tignes a vu les temps être calculés au sommet du Col de l’Iseran! La faute à la grêle qui est tombée sur la Savoie. Malgré l’engagement d’un chasse-neige, les commissaires ont préféré jouer la sécurité.

Bernal survole

Egan Bernal, clairement le plus fort dans la montagne, en a profité pour s’offrir le maillot jaune. Au sommet du plus haut col routier d’Europe, le Colombien de 22 ans avait fait le ménage parmi les cadors. Steven Kruijswijk et Geraint Thomas y étaient repoussés à plus d’une minute. Julian Alaphilippe, lui, était largué à deux minutes. Le jury a décidé qu'il n'y aurait pas de vainqueur de cette 19e levée.

Ils sont un trentaine à être partis à l’avant, en début d’après-midi. Mais les leaders du peloton ne leur ont jamais donné véritablement un bon de sortie et l’écart n’a guère dépassé les deux minutes. Sébastien Reichenbach, notamment, faisait partie de cette fugue, mais son groupe a été repris et dépassé dans les premiers lacets de l’Iseran.

Pinot est noir

C’est un premier drame nationale, qui avait eu lieu en début d’étape. Thibaut Pinot, encore 5e du classement général à seulement 1’50 d’Alaphilippe, a été contraint d’abandonner. Le chouchou du public français souffrait de la jambe gauche depuis jeudi soir et plus personne, dans son équipe, ne se faisait d’illusions quant à sa capacité à finir l’étape et rallier ensuite Paris.

La veille, le 3e et meilleur jeune du Tour en 2014 (son meilleur résultat en carrière, s'était cogné la cuisse contre son guidon en esquivant une chute. “Nous savions hier que ce serait difficile. Et aujourd'hui, sa douleur était encore plus forte…”, a regretté son directeur-sportif Philippe Mauduit. Le Français aura donc abandonné lors de ses trois dernières participations à la Grande Boucle.

Juge de paix

Le dessert de cette édition 2019 s’annonce corsé, samedi. Sur «seulement» 130 kilomètres, les meilleurs du peloton vont finir de se départager au cours de trois cols. Les deux premiers, le Cormet de Roselend (1re cat./19,9 km à 6%) et la Côte de Longefoy (2e cat./6,6 km à 6,5%), vont contribuer à fatiguer des organismes déjà bien entamés. Mais ils vont encore pas mal souffrir…

Car ce Tour rendra son ultime verdict au terme d’une montée d’une longueur rare. Entre Moûtiers, dans la vallée, et l’arrivée à Val Thorens, ce ne sont pas moins de 33,4 bornes à grimper que les coureurs vont devoir affronter. La pente y est certes très irrégulière (5,5% de moyenne), mais le pied n’est pas simple et les dix derniers kilomètres sont tous situés entre 6 et 9%. Au sommet, on saura, même si Bernal a déjà apporté une grosse réponse vendredi.