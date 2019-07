Exit les rouleurs, loin les sprinters. L’heure a été aux choix drastiques dans mon équipe de Fantasy. Certes un peu trop tard – on n’a pas que ça à faire sur les routes du Tour –, mais la saignée a été claire. Du coup, histoire de pouvoir régater dans le classement, j’ai engagé Landa, Wellens et Woods. Pas particulièrement proches au général, ils devraient pouvoir aller passer du temps devant dans les Pyrénées. Et tant pis pour le chrono de vendredi.

Au classement de la Ligue «LeMatin.ch», c’est toujours l’intouchable Deluche Team qui domine. Et de loin. Cette formation est également 3e au niveau mondial, alors que je traîne à une honteuse 33’666e place! Derrière, entre des équipes au total moins suspicieux, Karlberg17 et Anakin Racing Team sont sur le podium provisoire. Arod, les Chambres à Air Percées, Brian Sumi et Valstar sont dans leur aspiration.

A voir si le contre-la-montre de Pau et, surtout, les étapes de montagne pyrénéennes de samedi et dimanche permettent de brasser un peu les cartes. J’y ai cru avec Schachmann jeudi, mais je suis définitivement maudit. Histoire de lui mettre la pression, je mets Woods comme capitaine pour ce week-end. En ancien coureur de fond, il devrait partir de loin.

1. Deluche Team 8146 points

2. Karlberg 17 7031 points

3. Anakin Racing Team 6978 points

4. Arod 6883 points

5. Les Chambres à Air Percées 6777 points

6. Brian Sumi 6773 points

7. Valstar 6735 points

8. Tch1p 6651 points

9. Team Mery 6633 points

10. Ebh 6518 points

11. Büb 6458 points

12. Michael Travaletti 6451 points

13. Fufu Team 6447 points

14. Spebleu 6418 points

15. Stéphane Combe 6335 points

16. Alfred1992 6321 points

17. Ca roule 6305 points

18. Pinson 6304 points

19. Röbi 6244 points

20. Ludovic 6212 points

Puis: