Il y a du Rudolf Nureev et du Jean-Paul Belmondo dans ce sublime instantané. Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et favori pour se succéder à lui-même, a une fois de plus tâté du béton, samedi lors de la 8e étape de la Grande Boucle, à 15 km de l’arrivée à Saint-Etienne.

Mi-cascadeur, mi-ange de la danse, le Gallois d’Ineos est tombé comme un chien dans un jeu de quilles. Sans avoir commis la moindre faute, sinon celle de ne pouvoir éviter la chute de plusieurs de ses coéquipiers. Comme au Tour de Suisse fin juin, comme à Bruxelles lors de la 1re étape de ce Tour, Geraint Thomas est allé au sol par la faute d’autrui. A chaque fois, il se relève, indemne.

???? The full effort of @TeamINEOS after their crash! That's the image of the day of Stage 8!



???? Toute la @TeamINEOS ensemble après leur crash. C'est l'image du jour de l'étape 8 !#TDF2019 pic.twitter.com/20sVSFxaw0