Un choix logique peut se transformer en erreur fatale. Surtout quand on n'a pas trop le temps d'aller faire des transferts dans sa propre formation, depuis la route du Tour. Ainsi, la décision d'engager Dylan Groenewegen m'a coûté cher, après sa chute de la première étape à Bruxelles. Le Néerlandais n'a servi à rien jusqu'ici et vient d'être remplacé dans ma formation par Elia Viviani.

Le Transalpin de la formation Deceuninck-Quick Step est clairement rapide cet été. La preuve: il a remporté le sprint intermédiaire de lundi. En prime, il est en négociations pour la saison prochaine (il a signé chez Cofidis, semble-t-il) et doit donc se montrer. Lors des prochains jours, il sera emmené au sprint par Julian Alaphilippe qui est en feu depuis le 28 janvier et sa première victoire de la saison...

Avec un budget déjà entamé, j'ai aussi fait signer André Greipel, qui ira bien marquer quelques points dans la plaine. L'Allemand format géant remplace un rouleur sympa, mais que j'ai déjà oublié. Avec tout ça, il me reste encore 300 crédits pour le reste du Tour, mais qui ne tente rien n'a rien! Parce qu'avec mes 1113 points, je suis, comme attendu, un peu ridicule.

Au classement après la 3e étape, la Deluche Team survole donc les débats tel un Alaphilippe moyen dans une fin d'étape. Elle compte plus de 340 points d'avance sur Röbi et plus de 400 sur Arod. Plus loin, à la 17e place provisoire des deux ligues de lematin.ch, notre ancien et néanmoins regretté collègue Stéphane Combe montre pourquoi c'était le champion du vélo au Sport-Center, avec un 17e rang provisoire et 1592 unités au compteur.

1. Deluche Team 2360 points

2. Röbi 2016 points

3. Les Chambres à Air Percées 1953 points

4. Arod 1947 points

5. Anakin Racing Team 1855 points

6. Karlberg17 1851 points

7. Valstar 1780 points

8. Alfred1992 1743 points

9. Ca Roule 1709 points

10. El Caracol 1705 points

11. Team Mery 1682 points

12. Fabien Berger 1681 points

13. Büb 1662 points

14. Tony Rominger 1649 points

15. Fufu Team 1639 points

16. Pazio 1597 points

17. Stéphane Combe 1592 points

18. Le Maillot Grenat 1563 points

19. Les Chasses-Patates 1552 points

20. Team Colombia AAR 1550 points

Puis: ... Robin Carrel 1113 points

(nxp)