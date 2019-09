Il y a tout juste quatre ans, Nazir Jaser avait dû tout lâcher pour fuir la Syrie en guerre. Même son vélo y était passé, afin de simplement sauver sa vie. Alors quand il est tombé, mercredi, lors du contre-la-montre des Mondiaux à Harrogate, finir malgré un flanc gauche en sang ressemblait presque à une promenade de santé.

Le Syrien a terminé avant-dernier, à presque 25 minutes du toujours champion du monde Rohan Dennis et avec l’appui des médecins de l’organisation. Mais avec tout de même un sourire un coin, par le simple fait d’être là. «Ce n’était même pas une compétition pour moi, disait-il avant de prendre le départ. Je pense que je suis le seul, ici, à travailler à 100% et faire du vélo à côté…»

Le double champion de Syrie en 2015, quand on pouvait encore y rouler à vélo, n’a plus de résultat enregistré depuis les Mondiaux de Bergen, il y a deux ans. «Et j’avais laissé dix coureurs derrière moi, a jubilé celui qui était candidat à la participation aux Jeux olympiques de Rio au sein de l’équipe olympique des réfugiés sans finalement être sélectionné. Ici, en Angleterre, j’aurais voulu faire un peu mieux…»

«En voiture, en bateau et à pied»

Mais le plus grand plaisir que ce coureur de 30 ans originaire d’Alep a eu cette semaine, c’est de pouvoir reporter le maillot de son pays, déchiré depuis des années. Surtout pour rendre hommage à son ami Omar Hasanin, participant aux JO de 2012 et emprisonné deux ans plus tard sous un prétexte fallacieux. En prison, ce dernier a été si violemment torturé qu’il ne peut même plus marcher.

«On est partis les deux, en voiture, en bateau et à pied, a expliqué Jaser, alors champion de son pays. On a vendu nos vélos pour pouvoir se payer le voyage. Le voyage était cher et pas tout ce qu’on a fait n'était officiel… Mais on avait besoin d’argent, parce que notre passage de la Turquie aux Iles grecques sur un bateau pneumatique coûtait à lui seul 1500 dollars américains! Ça m’a fait mal de laisser mon vélo comme ça, mais on n’avait pas le choix.»

«Il n'y a plus de courses»

Après avoir traversé le Vieux Continent, il s’est établi à Berlin, où un club l’a accueilli. Il tente d’y reconstruire sa vie et espère troquer son emploi dans un magasin de fitness contre un job à la Fédération locale. «Mes certificats, mes médailles, mes trophées... J’ai tout laissé derrière moi ce que j’ai gagné dans le vélo. La guerre a mis ma vie sans dessus-dessous. Mon appartement n’existe plus, tout est parti, a-t-il expliqué. Au pays, beaucoup de coureurs s’entraînent dur, mais il n’y a plus de courses. Du coup, c’est compliqué d’être à un bon niveau de performance.»

Le Syrien ne sera pas au départ de la course en ligne dimanche et pour une très bonne raison: «Le Mondial, c’est 284 kilomètres et je bosse huit heures et demi par jour. Je n’ai pas assez de temps pour m’entraîner suffisamment. Ma plus longue course de la saison faisait 150 bornes…» Le trentenaire va tout de même rester pour en prendre plein les yeux. C’est mérité.