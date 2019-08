Le cirque de Beat Breu n'aura duré que treize jours. Le «Blick» annonce ainsi que la tournée est interrompue dès ce mardi, et toutes les autres dates prévues sont annulées.

L'ancien cycliste pro, dont les plus hauts faits d'armes ont été deux victoires finales au Tour de Suisse (1981 et 1989) et deux victoires d'étape lors du Tour de France 1982 (à Saint-Lary-Soulan et à L'Alpe-d'Huez quatre jours plus tard), avait en effet décidé de se reconvertir dans le cirque.

Le Saint-Gallois avait bien été clown à la fin de sa carrière de cycliste, mais cette fois, c'est un cirque à son nom qui avait pris la route au début du mois. Las, l'expérience a tourné court. «Après de nombreuses querelles, j'ai décidé de me séparer d'Adolf Lauenberger avec effet immédiat», a déclaré Beat Breu, aujourd'hui 61 ans. Adolf Lauenberger est un propriétaire de cirque allemand qui mettait la tente, les véhicules et les artistes à la disposition de Beat Breu.

Heidi Breu, l'épouse de Beat, a également donné sa version des faits: «Nous avons été trompés par le famille Lauenberger, qui a sciemment saboté le programme de Beat. C'est allé si loin que, juste avant une représentation, le micro avait disparu comme par hasard, pour ne citer qu'un exemple.»

Adolf Lauenberger donnait une version des faits singulièrement différente: «Tout cela n'est pas juste», a-t-il dit au «Blick». Selon lui, le problème est venu du fait que les spectateurs n'ont pas répondu présent. «Pourquoi, je ne le sais pas. Beat est une personne sympa, mais tout cela lui est monté à la tête. Et quand Heidi dit qu'elle a été trompée, je lui retourne l'accusation: nous n'avons pas touché l'argent qui nous avait été promis.»

Le rêve ultime de Beat Breu n'aura donc duré que treize jours. Mais il en faut plus pour l'abattre: il projette de faire son retour cette saison encore, avec une plus petite tente, mais toujours sous le nom de «Cirque Beat Breu».

Chose certaine: la mémoire collective se souviendra plus du cycliste Beat Breu, ce petit grimpeur aux accélérations foudroyantes, que de l'homme de cirque.

Clap de fin pour Beat Breu et son cirque. Image: Keystone.