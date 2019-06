Peu avant 16 h, samedi, alors que la 7e étape du Dauphiné - reliant Saint-Genix-les-Villages à Les Sept Laux-Pipay - était vieille d’une centaine de kilomètres, les télévisions ont perdu le signal. La faute aux violents orages qui s’abattaient dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La tête de la course empruntait le col de Marcieu (1re catégorie), avant-dernière difficulté du jour, et les hélicoptères ont été contraints de se poser.

Des images impressionnantes ont alors afflué sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le col de Marcieu ou sur la ligne d’arrivée, où les derniers mètres s'annonçaient compliqués après le déluge.

???? Sous le déluge, Lutsenko et Woods attaquent. Ils sont les deux coureurs les mieux classés de l’échappée au classement général. ????



???? In the deluge, Lutsenko and Woods attack. They are the two best ranked riders in de breakaway. ????#Dauphiné pic.twitter.com/0f38tcA4VI