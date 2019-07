C'est peu dire que la communication de l'équipe Bahreïn-Merida laisse pantois, depuis quelques heures. Jeudi, alors que Rohan Dennis avait disparu de ses écrans-radars et mis pied à terre au ravitaillement de l'étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre, les dirigeants de cette équipe slovèno-bahreïnienne avaient tweeté et on était nombreux à avoir paniqué.

«Notre priorité est le bien-être de tous nos coureurs, nous allons donc lancer une enquête immédiatement, mais n'allons pas commenter avant d'avoir établi ce qui est arrivé à Rohan Dennis. Pendant ce temps, nous continuons à nous occuper de nos coureurs qui en sont à la moitié de l'étape.»

Les médias se sont affolés, le bus de l'équipe a été pris d'assaut et... rien n'a filtré, avant un nouveau gazouillis lunaire, posté aux alentours de minuit et demi, alors que toutes les rédactions avaient fermé: «Durant l'étape du jour du Tour de France, notre coureur Rohan Dennis a, à contrecœur, abandonné la course.» OK. Mais encore?

Le communiqué cite ensuite l'Australien: «Je suis très déçu de devoir quitter la course à cet endroit. Bien sûr que le contre-la-montre de vendredi était un grand objectif pour moi et l'équipe. Mais au vu de mes sentiments actuels, c'était la bonne décision de quitter la course plus tôt, aujourd'hui (ndlr: jeudi). Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers pour le reste de l'épreuve et j'aimerais remercier les fans du Tour de France qui m'ont soutenu, à la maison comme sur le bord de la route, depuis Bruxelles. J'espère que je pourrai participer à cette épreuve à nouveau lors des prochaines saisons.»

Autant dire que le mystère a été loin de s'éclaircir et que les rumeurs vont bon train. Dennis se serait, selon certains, embrouillé avec la direction-sportive de son équipe. D'autres pensent que le coureur, très pointilleux, ne serait pas content de la machine de contre-la-montre fournie par sa formation. L'Australien, 2e du Tour de Suisse, vainqueur du contre-la-montre de Langnau et champion du monde de l'exercice, aurait aussi des choses à redire sur son statut au sein de la Bahreïn-Merida.

Le mystère reste donc entier et la seule certitude à quelques heures du départ du seul chrono individuel de cette édition 2019 du Tour de France, c'est que l'un des favoris ne sera pas de la partie. Pour le reste, Dennis va fatalement devoir s'expliquer avec ses employeurs dans les prochains jours. Il lui reste, en effet, un an et demi de contrat avec son équipe!

Le natif d’Adélaïde est presque un coutumier du fait. En 2014, il avait quitté la Garmin en cours de saison pour rejoindre BMC. Dennis et l'équipe suisse avaient dû obtenir une dérogation de l'UCI pour l'occasion, car un transfert pleine année est rare, très rare dans le peloton professionnel. Comme les abandons du genre de celui de jeudi.