Fabio Aru (Ita/UAE Emirates)

Dans l'épisode 1 de ces coureurs à suivre, on a fait une analogie avec le football pour des gestes techniques. Avec le Transalpin, ce n'est pas tout à fait pareil. En France, on cherche désespérément un «nouveau Zinédine Zidane» depuis des lustres. En Italie, c'est d'un «nouveau Marco Pantani» dont on a impérativement besoin. Alors quand à 23 ans, Aru avait pris le maillot blanc de meilleur jeune sur le Giro et que la saison suivante, il a enchaîné 3e place sur le Tour d'Italie et 4e rang sur la Vuelta, la Botte a pris feu. Depuis, il n'a jamais vraiment confirmé les folles attentes placées en lui, mais reste un fameux grimpeur, qui aura largement la possibilité de s'exprimer une fois qu'il aura assez perdu de temps au général. Juste histoire de relancer un peu l'amour des tifosi.

Fabio Aru et Michael Valgren étaient apparemment en grande forme ce matin ... #TDF2017 #Macarena pic.twitter.com/KLZdCqmX9A — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 6, 2017

Stéphane Rossetto (Fra/Cofidis)

Les Français aiment les glorieux perdants et le coureur de 32 ans a une bonne gueule à finir avec la lanterne rouge. A son âge avancé, il va enfin découvrir le Graal du cycliste en disputant son premier Tour de France en carrière. Bien malin celui qui aurait pu prédire ça il y a q encore quelques semaines. Car à l’entraînement, en mars dernier, il s’était fracturé la hanche après avoir pris un chat dans les rayons de sa machine. «Quand j’étais en béquilles, ma grand-mère qui a 90 ans était plus en forme que moi, marchait mieux que moi, a-t-il dit vendredi dans Libération. Quand j’ai repris le vélo, j’ai fait un quart d’heure à 100 watts sur home-trainer, avec la jambe droite qui ne se levait pas.» S’il part en échappée et que le peloton joue au… chat et à la souris, il risque d’avoir quelques frayeurs.

Moi vs ???? —> Victoire du félin ????

Repos forcé... vivement le retour ????????

Grand merci @IM2S pic.twitter.com/GGWVHCFfIi — Stephane Rossetto (@StephanRossetto) March 10, 2019

Mathias Frank (Sui/AG2R La Mondiale)

On est bien loin, c'est vrai, du Mathias Frank des grandes années, leader de l'équipe IAM sur le World Tour, 2e du Tour de Suisse et 4e du Tour de Romandie en 2014. Rien à voir avec le Lucernois d'aujourd'hui 32 ans, qui réussissait une formidable 8e place à Paris sur le Tour de France, grâce notamment à une échappée au long cours dans la montagne. Non, aujourd'hui, Mathias Frank est engagé comme équipier modèle du Français Romain Bardet, qui rêve de bousculer la hiérarchie de la Grande Boucle. Cette nouvelle casquette colle parfaitement au timide Suisse, qui sera un lieutenant parfait et pourrait aussi aller servir de relais à l'avant dans les Pyrénées et les Alpes. Et là, qui sait, sur un malentendu...

J'espère juste que le couple derrière Mathias Frank est un couple légitime. Sinon, vous êtes grillés les types. pic.twitter.com/4RgckMegGN — Robin Carrel (@robincarrel) April 29, 2018

Michael Woods (Can/Education First)

Comment ne pas aimer ce parfait francophone venu d’Ottawa, qui avait battu les records nationaux du mile et du 3000 mètres dans ses vertes années? Michael Woods était un vrai coureur de fond de haut niveau et ne pratique le vélo à plein temps que depuis cinq ans et quelques. Cette saison, celui qui apprend encore un peu son métier, au fond, à 32 ans, était dans le coup dès que la route s’élevait. Il va aussi assez vite au sprint et avait réussi d’étonnantes 5es places sur La Flèche Wallonne et l’Amstel Gold Race. Autant dire que le Monsieur sait un peu tout faire. Ça tombe bien, il y en aura pour tous les goûts sur ce Tour de France 2019.

Julien Simon (Fra/Cofidis)

En France, il y a une malédiction bien connue pour les gens qui portent des doubles prénoms. Henri Paul était le chauffeur de Lady Di, Emile Louis, Patrick Henry et Guy Georges ont tué beaucoup de gens, Herbert Léonard a essayé de faire de la musique, Patrick Sébastien aussi, Christian Jeanpierre a agacé tout un pays sur TF1 et Clara Morgane… Enfin, vous voyez le truc. Et bien on vous conseille de suivre attentivement Julien Simon. Car l’homme est régulièrement classé, mais jamais gagnant, comme sur le dernier championnat de France bouclé à la 3e place. Explosera-t-il cette année à 33 ans? Rien n’est moins sûr. Mais s’il y a une grosse chute collective, il serait logique qu’il en soit l’instigateur.

Le titre de champion de France est remporté par Warren Barguil (Arkéa-Samsic) !!! ???????????????????????? #Cyclisme #LaHayeFouassière2019



Il s'impose au sprint devant les deux Cofidis, Damien Touzé et Julien Simon ! pic.twitter.com/ABHP3vzJtN — France tv sport (@francetvsport) June 30, 2019

(nxp)