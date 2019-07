Non, décidément, il n’y a pas de sot métier. Celui de ces deux hommes qui précèdent de quelques minutes les cyclistes sur les routes du Tour de France dans leur camionnette pourrait être «truqueurs de zizis», ou «décorateurs de pénis».

Si, si…

Hoe verander je een 'Tourpiemel' op het asfalt in een vlinder of een uil?



"Ik maak er ogen van" ???????? ? https://t.co/9GjYhoROyz pic.twitter.com/4K6nyCxoVV — NOS Sport (@NOSsport) July 20, 2019

La chaîne de télévision néerlandaise «NOS» a suivi les traqueurs de graffitis coquins lors d’une étape. Bilan: ils ne manquent pas de travail...

Leur rôle: donner en quelques secondes une autre apparence à ces dessins qui ne véhiculeraient pas une bonne image du Tour s’ils apparaissaient trop souvent à l’écran.

Au fil des étapes (ndlr: on en est déjà à la 17e ce mercredi entre le Pont du Gard et Gap), les deux rois de la peinture ont appris à transformer rapidement les attributs masculins. Certains deviennent des vélos, d’autres des hiboux, etc.

Bien joué, les artistes.