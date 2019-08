Parmi d’autres représentants d’une génération qui semble dorée, le cyclisme suisse tient en Marc Hirschi - né le 24 août 1998 - un espoir de tout premier choix. Premier coureur à cumuler la même année, en 2018 donc, les titres de champion du monde et d’Europe espoirs sur route, le Bernois ne cesse de collectionner les places d’honneur et d’étoffer son palmarès. Sa récente troisième place lors de la Classique San Sebastian, devant des adversaires comme Gorka Izagirre, Bauke Mollema, Enric Mas ou Alejandro Valverde, avait souligné l’étendue de son potentiel.

Départagés à la photo-finish

Le rouleur - il a d’autres qualités - de l’équipe Sunweb confirme cette semaine sur les routes du Binckbank Tour, l’ancien Tour du Benelux, tout le bien que les observateurs pensent de lui. Dans le cadre de cette épreuve estampillée World Tour, Marc Hirschi a pris, jeudi après-midi, la deuxième place de la 4e étape, longue de 96,2 km autour de la ville de Houffalize, en Belgique. Il a été classé dans le même temps que son compagnon d’échappée, le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal). Il a d’ailleurs fallu recourir à la photo-finish pour départager les deux protagonistes de ce sprint à deux.

Le duo de tête a devancé de 5 secondes le Belge Laurens De Plus et de 23 secondes l’Espagnol Ivan Garcia Cortina et le Belge Oliver Naesen. Les autres Suisses ont terminé plus loin: Stefan Küng 18e à 0’33, Michael Albasini 52e à 8’43, Michael Schaer 53e à 11’08, Reto Hollenstein 113e à 15’07 et Tom Bohli 114e à 15’07 également.

Tim Wellens prend les devants

Au classement général, Tim Wellens a délogé l’Irlandais Sam Bennett, vainqueur des trois premières étapes lors de sprints massifs. Marc Hirschi occupe une fantastique 2e place à 4 secondes du leader et avec une marge de 10 secondes sur son poursuivant immédiat, Laurens De Plus. Côté suisse, Küng est 12e à 0’49, Albasini 52e à 8’59, Schaer 56e à 11’24, Hollenstein 121e à 16’35 et Bohli 133e à 19’12, alors que 150 coureurs sont encore en course.

Vendredi, la 5e étape de ce Binckbank Tour emmènera le peloton de Riemst à Venray sur 191,4 km. Le profil de cette étape, d’une platitude «désespérante», devrait logiquement déboucher sur un sprint massif.