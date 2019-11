Mario Cipollini vient de sortir de l'hôpital et n'est pas au mieux. «Je n'ai que 52 ans, j'ai encore des choses à faire dans la vie. Je traverse une période très difficile, où le vent me souffle au visage, mais j'ai l'habitude de me battre», lance l'ancien cycliste pro.

Il faut dire qu'il vient de passer cinq heures sur le billard. Une intervention chirurgicale a été nécessaire afin de retaper le cœur de l'Italien, qui souffre de myocardite virale. Cette inflammation du myocarde peut être mortelle dans un cas sur cinq.

Son médecin, Roberto Corsetti, s’est confié à la «Gazztta dello sport»: «Le problème est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. Oui, Mario a risqué sa vie. On le remettra sur pied. Mais on ne sait pas dans combien de temps, peut-être dans deux ou trois mois.»

L'intervention a été réalisée le mois dernier, et Super Mario a rendu public ses problèmes de santé afin d'aider les gens à mieux comprendre les risques cardiaques auxquels sont confrontés les cyclistes.

«Il n'y a pas de remède»

«C'est une maladie grave, sans blague, qui peut entraîner des conséquences extrêmes. La mère d'un ami cher est morte des séquelles de cette maladie. Les médecins ont découvert que la mienne est due à un virus. Il n'y a pas de remède, seulement un repos total. Je remplis mes journées en lisant. J'étudie, je m'informe. Je vais bien, mais je me sens un peu apathique», a expliqué Mario Cipollini.

L'Italien poursuit: «C'est étrange, parce qu'en tant qu'athlète, vous pensez que vous êtes en bonne santé, fort, parfait... Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas en faisant un effort en montée. A 500 watts, j'ai eu l'impression d'heurter un mur.»

Une affaire d'harcellement

Les problèmes de coeur de Mario Cipollini ne se s'arrêtent pas à son myocarde. Sabrina Landucci, son ex-femme, a porté de graves accusations contre le champion du monde. Il aurait pointé une arme sur elle, l'aurait mal traitée et harcelée. Cette affaire a déjà été classée mais un procureur a décidé de la rouvrir. Le 4 décembre, son ancienne belle-mère et son ancien beau-frère seront entendus. L'audience de Cipollini n'a pas encore été fixée.

Claude-Alain Zufferey