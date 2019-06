A 27 ans, Marion Rousse cartonne sur les antennes de «France Télévision», où ses commentaires pertinents et son charme – soyons franc! – font d'elle une consultante particulièrement populaire.

Même si son palmarès se limite à quelques coups d'éclat occasionnels, la native de Saint-Saulve, dans le Nord, épouse d'un certain Tony Gallopin, s'appuie il est vrai sur six ans de professionnalisme dans le cyclisme féminin.

Nous n'avons pas résisté au plaisir de lui poser quelques questions lors de son passage à Champéry, dimanche, lors de l'arrivée de la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné.

Marion, saviez-vous que vous êtes également très appréciée en Suisse?

Ah non, je l'ignorais, vous me l'apprenez. Tant mieux si je plais et si je suis écoutée dans votre pays, ça me fait plaisir.

Quel rapport entretenez-vous avec la Suisse, justement?

Un excellent rapport. J'aime beaucoup la Suisse, même si je ne la connais qu'à travers des stages d'entraînement en France voisine, mais avec quelques incursions hors de nos frontières. Ça doit être une magnifique destination de vacances. Tiens, vous me donnez d'ailleurs des idées…

Qu'est-ce qui vous frappe ici?

La beauté des paysages, le calme, la propreté, la gentillesse des gens. Difficile de sortir des clichés habituels de la Suisse.

Comment avez-vous vécu, en cabine de commentateurs, cette étape champérolaine du Critérium du Dauphiné?

C'était vraiment la journée carte postale, avec des images fantastiques et une belle bagarre – sinon pour le classement général – tout au moins pour la victoire d'étape. On a dit beaucoup de bien, à l'antenne, sur la Suisse, le Valais et Champéry.

Champéry et la Région Dents-du-Midi s'apprêtent à déposer leur candidature pour l'obtention, à moyen terme, d'une étape du Tour de France. Bonne idée?

Bien sûr que c'est une bonne idée! Il y a tout, ici, pour un terrain de jeu idéal pour le Tour de France. Je reviendrais en tout cas volontiers à Champéry.

Sans transition, Marion, vous considérez-vous plutôt comme une ex-coureuse ou une néo-journaliste?

Un peu des deux, même si la fin de ma carrière commence à dater (ndlr: fin 2015). Mais sans mon expérience dans les pelotons féminins, je ne pourrais pas parler de la course, de ses enjeux à chaque échelon, de ses subtilités tactiques. Cela dit, j'apprends à chaque direct. J'essaie de m'améliorer, consciente que je suis encore une apprentie-commentatrice.

Comment la gent masculine vous a-t-elle accueilli dans ce milieu?

J'ai l'impression d'avoir été bien acceptée, bien intégrée. A mes yeux, le cyclisme n'est pas machiste.

(nxp)