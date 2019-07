Le capitaine de route de l'équipe CCC s'est échappé en début d'après-midi avec deux autres coureurs et a été le dernier à céder au peloton. Il revient sur son échappée fleuve, qui lui a quand même rapporté 2000 euros et un dossard rouge pour mercredi, grâce à un prix du plus combatif, en général réservé aux coureurs français.

Vous avez mis du temps à venir à votre voiture! Trop de demandes de selfies?

Non, je suis passé par la case podium, après il a fallu faire un détour par le contrôle antidopage, quelques interviews et me voilà.

C’était comment, aujourd’hui, avec deux coureurs de la même équipe Wanty-Gobert?

J’espérais qu’on serait un peu plus à pouvoir s’échapper, mais ça n’a pas été le cas… On a collaboré de manière très fair-play (ndlr: il a tout de même pris seul 45% des relais!). On a eu presque quatre minutes d’avance. Mais c’était cool, j’y ai pris du plaisir. J’ai tenté d’attaquer vers la fin, histoire de reprendre un peu de champ par rapport au peloton. Mais c’était dur et le peloton est revenu fort.

Le but à la fin, c’était d’aller gratter les points au dernier GP de la montagne, à 15 km de l’arrivée?

Non, il n’y avait qu’un point à attribuer… Ça n’avait pas de vrai intérêt pour moi. En plus, la journée avait été longue. On a eu le vent dans le nez quasiment toute l’étape et on a passé quasiment 200 kilomètres en échappée.

Que vous ont dit vos coéquipiers, la ligne d’arrivée passée?

Ah, ils étaient contents! On essaie de se montrer un peu tous les jours et on tente de se montrer actifs à l’avant. Aujourd’hui, c’était sympa de faire tout ça et de finir sur le podium, pour recevoir le prix du plus combatif de la journée. C’était des jolis moments. (nxp)