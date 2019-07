Mike Teunissen, quel est votre sentiment après la plus grande victoire de votre carrière?

C’est vraiment fou de gagner une étape sur la plus prestigieuse des courses au monde, avec autant de public et de médias. Pour moi, c’est un rêve qui devient réalité, je vais avoir besoin d’un peu de temps pour réaliser ce qui se passe.

Que vous a dit Eddy Merckx, en vous remettant le maillot jaune?

Il m’a félicité en me disant que j’avais fait un super sprint. Ça rend les choses encore plus spéciales de recevoir ce maillot jaune des mains du plus grand coureur de l’histoire. Eddy Merckx, waow… Quand j’étais gamin, j’ai grandi en rêvant à ce maillot, mais je ne pensais pas que cela arriverait un jour.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez appris la chute de votre coéquipier Dylan Groenewegen, que vous deviez porter vers la victoire?

Prendre ce maillot jaune était un grand objectif pour l’équipe, depuis des mois en fait. Notre but s’est effondré à 1,5 kilomètre de l’arrivée quand Dylan a chuté et, deux minutes plus tard, je vis quelque chose d’encore plus grand. J’étais bien placé, je me sentais bien au niveau des jambes, alors le moins que je pouvais faire, c’était d’essayer d’aller chercher la victoire moi-même.

Et vous devancez Peter Sagan sur la ligne…

Oui, c’est fou. Il y a tellement d’émotions qui se mélangent. C’est Dylan qui devrait être en jaune aujourd’hui, parce que je pense qu’il aurait été le plus rapide. J’espère qu’il va bien et j’imagine que, lorsqu’il a appris que c’était moi qui avais gagné l’étape, il avait un peu moins mal. (nxp)