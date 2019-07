Appelez ça une lubie, un délire ou comme vous voulez... Mais quand on a su que l’équipe Sky allait être désormais sponsorisée par Ineos et qu’on s’est rappelé que le Lausanne-Sport – également propriété de l’entreprise britannique de pétrochimie – avait évolué dans une sorte de jaune orangé la saison dernière, on a eu une sorte d’illumination. Et si on allait remettre son premier «Yellow Jersey» de l’épreuve à Geraint Thomas, avant le grand départ du Tour de France?

Une idée un peu bête a vite débouché sur du concret. Le club vaudois nous a très gentiment fait floquer une de ses tuniques en taille L (sûrement trop grande pour un cycliste qui attaque la Grande Boucle à son poids de forme) et contact a été pris avec le grand manitou des médias de la formation britannique, un certain George. En gros, il avait trouvé ça «very cool» et quelque chose allait pu être monté tard le soir, la veille de l’envol des coureurs, car la journée, elle, s’annonçait particulièrement chargée pour le coureur.

«Une équipe de vélo?»

Sauf qu’on était un peu pressé – on trépignait, même – de mettre en œuvre notre plan et on a sauté sur le Gallois, alors qu’il enchaînait les interviews télévisées, dans le jardin particulier d’un grand hôtel de la banlieue de Bruxelles. On a donc alpagué le champion en titre entre deux grands médias internationaux et on a essayé de bredouiller dans une langue proche de l’anglais pour lui expliquer le concept.

Passé le moment de surprise et une question qui fait mal («Lausanne-Sport ? C’est une équipe de vélo?»), l’un des deux leaders de la formation Ineos a volontiers accepté de se faire prendre en photo avec la précieuse tunique jaune et ainsi créé un début d’attroupement de photographes tout heureux de l’aubaine. Mission accomplie avec brio, donc, et avec une certaine satisfaction, on ne vous le cache pas. (nxp)