Les tests effectués sur les quatre formations (Team UAE, Gazprom, FDJ et Cofidis) qui n’avaient pas pu rentrer du Moyen-Orient en fin de semaine dernière ont livré leur verdict. Selon la «Gazzetta», douze personnes participant au Tour des Emirats arabes unis ont été contrôlées positives au Covid-19, le «vrai nom» du coronavirus.

Parmi ces douze cas, quatre concernent des coureurs cyclistes. Deux sont Russes, un Italien et le dernier est Colombien. Un seul représentant de ce pays sud-américain était engagé sur l’épreuve: le sprinter Fernando Gaviria. Selon le communiqué des autorités locales, la santé de ces hommes n’inspirait pas d’inquiétude. Ils resteront toutefois sur place jusqu'au 14 mars.

«En fait je pense que cette situation s’apparente à une prise d’otages, nous sommes retenus contre notre gré, à un endroit que nous n’avons pas choisi et pour une durée inconnue. C’est d'ailleurs ce dernier point qui est le plus compliqué à vivre, on espère toujours que les choses vont s'arranger bientôt et rien ne se passe...», avait regretté lundi le président de Cofidis Thierry Vittu, qui n'est donc pas près de voir le bout du tunnel émirati.

Riders currently in Quarantine will be re-examined and tested #UAETour pic.twitter.com/fkolC9mMvZ — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 3, 2020

Le monde de la petite-reine, chamboulé également par le décès de Nicolas Portal – le directeur-sportif d’Ineos est mort lundi à 40 ans, d’une attaque cardiaque –, ne sait pas de quoi son avenir proche sera fait. L’équipe Education First a décidé de ne pas courir les prochaines épreuves en Italie, telles que les Strade Bianche, Milan-Sanremo ou encore Tirreno-Adriatico. L’Israël Cycling Academy a quant à elle laissé le choix à ses coureurs d’y aller ou non.

Le gouvernement italien, lui, a décidé de ne pas autoriser d’événements sportifs où un spectateur serait à moins d’un mètre d’un autre et de laisser se disputer surtout des épreuves à huis clos. La seule chance de voir les épreuves transalpines, très importantes en ce début de saison, se courir serait que les autorités excluent les courses cyclistes de cette catégorie, comme l’a fait la France avec Paris-Nice, qui partira dimanche de Plaisir, dans les Yvelines.