Le nom de Domenico Pozzovivo est venu rallonger la (trop) longue liste des coureurs cyclistes professionnels fauchés par une voiture - ou un autre véhicule - à l'entraînement. Certains s'en sont sortis avec des blessures bénignes, d'autres ne sont plus de ce monde pour témoigner...

Dans le cas du grimpeur de poche italien (1,56 m pour 53 kg), les blessures sont sérieuses. «Il s'est gravement blessé à l'entraînement après avoir été percuté par une voiture près de Cosenza, dans le sud de l'Italie», a indiqué lundi son équipe Bahrain-Merida. Qui a précisé: «Bien que dans un état stable et conscient, il souffre de multiples fractures (ndlr: aux bras et aux jambes notamment) nécessitant des opérations».

