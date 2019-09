Dans une étape perturbée par une tempête de pluie et de grêle, Pogacar (20 ans) s'est imposé en solitaire, marquant les esprits dès sa première participation à un grand tour. Le Slovène est même devenu le plus jeune vainqueur d'étape sur la Vuelta depuis l'Espagnol Celestino Prieto en 1981, selon le statisticien Gracenote.

Il a devancé au sommet Quintana (Movistar), vainqueur du Tour d'Espagne en 2016, et son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma), troisième. Le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), passé en vain à l'offensive en fin d'étape, a coincé dans l'ascension finale pour finir à une minute du vainqueur.

Après neuf jours de course et à la veille de la première journée de repos lundi à Pau (Pyrénées-Atlantiques), le classement général est plus resserré que jamais entre Quintana et le Slovène Roglic, deuxième à seulement 6 secondes et favori de l'unique contre-la-montre individuel de cette Vuelta, prévu mardi entre Jurançon et Pau (36,2 km).