Peter Sagan n'est pas le dernier pour amuser la galerie. Il l'a prouvé une fois encore sur la montée du Col du Tourmalet, théâtre de la dernière ascension de l'étape pyrénéenne de samedi. Alors qu'il s'était glissé dans l'échappée initiale pour conforter son maillot vert de meilleur sprinter, le Slovaque a ensuit pris du bon temps à l'arrière. Et il en a profité pour faire plaisir à l'un de ses nombreux fans qui lui a fait dédicacer son livre... en pleine montée. Quel génie.

Peter Sagan really tries his best to interact with his fans, how can you not love him ?????? pic.twitter.com/VOOXSw5UZy