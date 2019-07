L’image a connu son petit buzz sur les très développés réseaux sociaux du monde de la petite reine. On y voit un commissaire de l’UCI mesurer la hauteur des chaussettes d’un coureur de l’équipe Sunweb, quelques minutes avant sa participation au contre-la-montre par équipes de Bruxelles. Si la photo peut paraître désopilante, elle n’en reste pas moins très normale.

Ce ne sont pas les coureurs Ineos, dont l’équipe a lancé depuis de longues années la chasse aux «gains marginaux» pour être encore plus forte sur le vélo, qui dira le contraire. Dorénavant, tout le monde essaie de tirer profit de chaque ligne du règlement de l’UCI. Du coup, celle-ci doit réglementer à peu près tout et n’importe quoi, que ce soit sur la machine ou l’attirail des coureurs.

Donc mesurer une chaussette, qui doit bien faire gagner quelques dixièmes de secondes si elle est trop longue et permet ainsi une meilleure pénétration dans l’air, est tout à fait normal. «Les chaussettes et les couvre-chaussures utilisés en compétition ne doivent pas dépasser la hauteur définie par la moitié de la distance entre le milieu de la malléole externe et le milieu de la tête du péroné», est-il stipulé dans ce qui pourrait également être une règle de bon goût dans la vie de tous les jours.

Mais l’UCI ne s’arrête pas à la chaussette. Il y a, par exemple, aussi un paragraphe de règlement qui interdit les moufles. «Les gants utilisés en compétition sur piste ne peuvent pas être des moufles ne possédant qu’une, deux ou trois séparations entre les doigts», est-il écrit texto. Depuis peu, l’Union cycliste internationale a également dû légiférer pour interdire des maillots en trois dimensions. Comme dirait l’autre, on n’arrête pas le progrès. Même si on peut l’interdire en course…

Dimanche, 16 bicyclettes ont été passées au scanner par les organisateurs, à la recherche d'éventuelles technologies interdites. Rien n'y a été trouvé de louche. (nxp)