C’est vrai, le coureur de la Deceunick-Quick Step n’en finit pas de marquer les esprits. Mais là, avec le Tourmalet, samedi, et encore une autre arrivée pyrénéenne au sommet dimanche, Alaphilippe devrait peut-être, enfin, ne pas arriver à suivre. Il faut dire qu’il n’a pas une formation construite pour gagner une Grande Boucle. En tous cas, c’est ce qu’on dit, parce que jusqu’ici… Bref, on a tenté de lister ceux qui pourraient lui passer devant dans les prochains jours et lever les bras à Paris.

Geraint Thomas, le choix logique

C'est la solution qui semble couler de source. Le Gallois n'a pas paru aussi puissant que d'habitude sur le chrono de Pau. Il a surtout laissé du temps en route par rapport au maillot jaune dans la portion descendante puis plate de la fin du tracé et c'est inhabituel pour un double champion olympique de la poursuite par équipes. Mais on peut compter sur la science de la gagne de la formation Ineos, pour renverser la table. L'ancienne machine Sky n'a pas d'équivalent en termes de profondeur d'équipe. Surtout que maintenant, Egan Bernal peut se mettre à son service...

Enric Mas, vu la forme qu’ils tiennent…

Vu comment marchent actuellement les coureurs Deceunick-Quick Step – ils ont remporté le classement par équipes du chrono avec 2’09 d’avance sur Movistar –, il ne serait pas surprenant que l'Espagnol, un vrai bon grimpeur, mette à son Tour le peloton sous sa coupe. C'était lui, au départ, le leader de l'équipe belge pour le classement général. Mas avait terminé deuxième de la Vuelta la saison dernière et, à 24 ans, semble avoir retrouvé un excellent coup de pédale, après un Tour de Suisse bouclé à la 9e place et qui avait semé des doutes.

Thibaut Pinot, la rage au ventre

Le Français a montré toute sa rage lors du contre-la-montre de Pau et pourrait bien essayer de se venger à nouveau du temps perdu dans le vent en direction de Brioude. Le coureur de la Groupama-FDJ a réussi son chrono et a grappillé quelques places au classement général. Il est aujourd'hui 7e à trois minutes et 22 secondes. Il sera ainsi, peut-être, un peu moins surveillé par ses adversaires. Et comme la France du vélo est actuellement en feu, Pinot ne va pas se priver de souffler sur les braises.

Rigoberto Uran, l’éternel second

Le Colombien de 32 ans ne fait pas de bruit sur ce Tour de France, mais il a claqué une belle 4e place sur le contre-la-montre de Pau. Il a l'expérience des grands Tours, même si gagner semble compliqué pour lui, 2e de la Grande Boucle en 2017 et deux fois 2e du Giro en 2013 et 2014. Mais comme ce Tour part un peu dans tous les sens et que l'homme est excellent grimpeur, qui sait... On en est plus à une surprise près!

Vincenzo Nibali, tant qu’on y est…

L'Italien a volontairement laissé filer beaucoup de temps depuis le début de ce Tour de France version 2019. Mais c'était sans doute une ruse. S'il pointe à 29'12 et au 41e rang provisoire, c'est sûrement pour mieux sortir de sa boîte au moment opportun. On a déjà vu tellement de choses étonnantes depuis le départ de Bruxelles que nous ne sommes pas à l'abri d'un retour du Diable Vauvert de la part du Requin de Messine.

Guillaume Martin, le philosophe au pouvoir

Le coureur de la Wanty-Gobert a écrit «Socrate à vélo: Le tour de France des philosophes», où les plus grands penseurs de l’histoire disputent la Grande Boucle. Le Français, 25e du général à un poil plus de 9 minutes, doit désormais utiliser ses études pour aller gagner ce Tour. Descartes n’a pas dit «Je pense donc je suis» pour des prunes! Et comme, d’après Platon, «C’est la vraie marque d’un philosophe que le sentiment d’émerveillement», le jeune homme de 26 ans n’a qu’à suivre le précepte. C’est couse de fil blanc. A moins que, comme l’a dit Epicure, «Si tu n’es pas Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate»…