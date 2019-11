Raymond Poulidor, qui s'est éteint ce mercredi à l'âge de 83 ans, était un personnage incontournable sur la route du Tour de France. Journaliste au «Matin», Christian Maillard s'était approché de lui en 2001 pour réaliser une interview déjantée dans la rubrique «Détour». On vous la repropose ci-dessous.

RAYMOND POULIDOR: «Paysan ou alors... boxeur»

Raymond Poulidor, qui portait enfin un maillot jaune sur le Tour, s'est confié dans notre rubrique «Détour». Il pense avoir dit toute la vérité... Image: AFP.

«Il paraît que le jaune me va plutôt bien.» On confirme. Raymond Poulidor, qui n'a jamais eu l'honneur de porter ce maillot en course sur le Tour, aura dû attendre ses 65 ans avant de l'endosser tous les jours pour le Crédit Lyonnais, son nouveau patron sur la Grande Boucle. «Poupou», toujours aussi populaire auprès du public, signe quotidiennement des milliers d'autographes au départ de chaque étape. On en a profité pour le bombarder de questions dans notre rubrique «Détour».

Si vous n'aviez pas été coureur cycliste?

Mes parents étaient domestiques agricoles, je serais resté paysan. Ou alors... boxeur.

Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire?

J'ai droit à un joker?

Si vous aviez la possibilité de faire marche arrière?

On fait de la science-fiction! Je conduirais peut-être ma carrière de manière différente. J'aurais voulu que le public me siffle plus souvent. Il m'aurait poussé à en faire plus, à gagner le Tour...

Quel don de la nature aimeriez-vous posséder?

Je crois déjà que la nature m'a doté d'une très bonne santé. Je ne demande rien d'autre...

Parmi les récents sujets d'actualité, qu'est-ce qui vous touche le plus?

Le malheur des gens.

Que vous inspire le dopage?

Je pense que ceux qui utilisent des produits illicites de manière trop importante doivent réfléchir pour leur avenir.

Que ne supportez-vous pas dans votre milieu?

Les gens qui ne sont pas francs.

Quel est le fantasme que vous n'avez jamais réalisé?

J'ai eu tellement de grandes joies, de plaisir, que je n'en demande pas plus.

A quelle époque auriez-vous voulu vivre?

Au XVIIe siècle, peut-être...

Langue de bois ou de vipère?

Langue de vipère, je ne pense pas. Mais quelques fois langue de bois...

Qu'auriez-vous donné ou échangé contre un maillot jaune?

Rien...

Gamin, vous aviez une idole?

Oui, Marcel Cerdan.

De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui?

D'avoir réussi ma reconversion.

Quel est votre principal défaut?

Je ne sais pas dire non.

Si vous aviez la possibilité de changer un trait de caractère?

D'être, quelques fois, moins coléreux.

Si vous étiez un animal?

Un oiseau.

Un acteur?

J'en ai admiré beaucoup, comme Bourvil ou Gabin, difficile de faire son choix.

Un film?

«La bataille du rail».

Un chanteur?

Jacques Brel.

Une chanson?

«Le Toréador».

Un plat cuisiné?

Un bon civet de lièvre.

Le président de l'UCI (à l'époque Hein Verbruggen)?

Je trouve que nous avons un très bon président.

A la place des coureurs aujourd'hui?

J'organiserais une grande réunion et je leur dirais: «Nous avons peut-être été un peu loin. Tous ensemble, nous allons être sérieux et réfléchir, car notre avenir est en jeu.»

Avez-vous dit toute la vérité au cours de cet entretien?

Je pense, oui...

Propos recueillis par Christian Maillard en 2001