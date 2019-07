Des fois, on a beau tout essayer dans la vie, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors il faut savoir se concentrer sur d’autres objectifs. Romain Bardet l’a presque bien fait jeudi, en terminant deuxième de l’étape à Valloire. Mais le Français était bien loin de son vrai objectif: gagner cette 18e levée de la Grande Boucle.

J’ai tout tenté, pourtant, en bouleversant mon effectif et en misant sur des baroudeurs-grimpeurs qui auraient tout à fait pu aller au bout. Cette fois, Lutsenko et Woods étaient dans le bon wagon pour en claquer une belle. Mais rien n’y a fait, je régresse inexorablement dans le classement de la ligue de lematin.ch et que ça va gentiment devenir très ridicule.

Du coup, avec mes nouveaux errements, je recule encore dans la hiérarchie mondiale. A la 47’191e place! C’est toujours la Deluche Team qui domine les ligue du Matin. Ce dernier est toutefois un peu moins stratosphérique depuis peu et a reculé à la 6e place de la division planétaire. Brian Sumi et l’Anakin Racing Team commencent à lui chatouiller les mollets.

Le classement à trois étapes de l'arrivée:

1. Deluche Team 11'644 points

2. Brian Sumi 10'812 points

3. Anakin Racing Team 10'472 points

4. Fufu Team 10'313 points

5. Matbzh 10'135 points

6. Spebleu 10'113 points

7. Arod 10'091 points

8. Büb 9971 points

9. Les Chambres à Air Percées 9855 points

10. Team Mery 9815 points

11. Stéphane Combe 9674 points

12. Rias 9613 points

13. The Courageous 8 9474 points

14. Tch1p 9634 points

15. Valstar 9591 points

Puis: