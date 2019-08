L'Irlande à la fête sur le Tour d'Espagne: l'Irlandais Sam Benett s'est imposé au sprint lundi à Alicante (sud-est) lors de la 3e étape du Tour d'Espagne, tandis que son compatriote Nicolas Roche (Sunweb) conserve le maillot rouge.

Au terme de cette étape partie d'Ibi et longue de 188 km, le coureur de l'équipe BORA-Hansgrohe a facilement devancé le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo) et le Slovène Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), rejoignant ainsi le grimpeur Nairo Quintana, vainqueur surprise la veille à Calpe, en tête du classement des sprinteurs, avec 25 points. Il s'agit de la première victoire d'étape de Benett dans la Vuelta et sa quatrième dans un Grand Tour.

Lancé dans une échappée 100% espagnole, Angel Madrazo (Burgos-BH) a lui consolidé son maillot de meilleur grimpeur. (AFP/nxp)