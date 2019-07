Stefan Küng, quel est votre sentiment à l’issue de ce chrono par équipe?

C’était un chrono très rapide, la plupart du temps sur de grands boulevards. Ce n’était pas très technique, mais il était d’autant plus important de se montrer régulier dans l’effort. Nous savions que si nous exécutions parfaitement notre plan, nous ne serions pas trop loin. C’est le cas. Nous avons fait un très bon chrono, je suis très content de mon équipe.

Êtes-vous surpris par cette performance?

Non, pas vraiment. J’avais confiance en mes copains, on avait fait de bons entraînements fin mai encore, donc je savais qu’ils étaient capables de faire un très bon contre-la-montre par équipe. On aurait peut-être même pu faire un peu mieux. Le principal, c’est que nous n’avons pas fait d’erreur et que nous avons bien placé Thibaut (ndlr: Pinot, le leader de l’équipe pour le général).

Vous avez donc rempli votre mission, vous qui avez en partie été engagé pour ce type d’exercice…

C’est clair, avec mon passé sur piste et mon palmarès – j’ai gagné un paquet de chrono par équipe avec BMC –, je suis un expert. Aujourd’hui (ndlr: dimanche), j’ai pu montrer ce qu’on attendait de moi. Le plus important, c’était de mettre l’équipe en confiance, de dire à mes coéquipiers: «Hé les gars, vous êtes forts, performants, on a fait tout ce qu’il fallait pour nous préparer, il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas à la hauteur des meilleurs.»

C’était donc une question de mentalité, non?

Oui, en bonne partie. Ce n’est pas pareil lorsqu’on prend le départ pour essayer de gagner du temps sur les adversaires, et non pour ne pas en perdre. Je ne dirais pas que l’équipe faisait des complexes, mais peut-être n’avait-elle pas assez confiance. C’était aussi à moi, dans les moments difficiles, de prendre de longs relais pour remettre du calme. Mais tout le monde a effectué un excellent travail, chacun était très concentré et a donné le maximum. (nxp)