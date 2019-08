Pas de médaille pour Stefan Küng au contre-la-montre des championnats d'Europe d'Alkmaar (Pays-Bas), jeudi. Le rouleur thurgovien a terminé à la pire des places, la quatrième, dans la même seconde que le troisième, l'Italien Edoardo Affini.

Küng est donc en chocolat pour 17 centièmes. «Aux Championnats d’Europe, on sait que seules les médailles comptent. C’est dommage de manquer le podium pour si peu», a commenté le Suisse. Stefan Küng relativise toute fois cette situation: «Je ne m’étais pas fixé une place précise avant le départ. L’essentiel pour moi était de retrouver de bonnes sensations, et j’y suis parvenu. Je vois ça comme un grand pas en avant. Je constate que je suis sur le bon chemin. Cela me motive énormément pour la suite de la saison.»

Objectif: les Mondiaux du Yorkshire

La victoire est allée au prodige de 19 ans Remco Evenepoel, cinq jours après son succès à la Clasica San Sebastian. Ce dernier a couvert les 22,4 kilomètres du parcours en 24'55'’19, soit une moyenne de 53,93 km/h. Le belge a précédé le Danois Kasper Asgreen, de 19 secondes, et Affini de 21 secondes.

Pour Stefan Küng l’objectif de fin de saison sera les championnats du monde dans le Yorkshire (du 22 au 29 septembre). «C’est à moi désormais de faire ce qu’il faut pour que je puisse grignoter les derniers pourcentages pour que je puisse me joindre à la lutte pour les premières places», conclut le Thurgovien.