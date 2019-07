Vendredi, dans le Col de l’Iseran, comme la veille vers Valloire, Egan Bernal a montré qu’il était le plus fort dans la montagne, sur ce Tour de France 2019. Il a aussi, de fait, pris l’ascendant sur son coéquipier et tenant du titre à Paris Geraint Thomas, qui avait pourtant attaqué le premier dans le plus haut col routier d’Europe, lors de la 19e étape.

Mais quand le Gallois s’est fait reprendre quelques centaines de mettre après avoir tenté de se détacher, le Colombien a démarré et personne ne l’a revu. Il a ainsi fait la différence au classement général, après que les temps ont été figés au sommet. De quoi faire s’incliner Thomas, qui a trouvé son maître dans sa propre équipe.

«Dans la dernière étape de montagne, avec Egan en jaune, l'essentiel est qu'il finisse le travail, maintenant, a concédé le Britannique. C'est sûr, il a un bel avantage sur tout le monde. Alors oui, je vais désormais le soutenir. Il a été incroyable depuis le début du Tour. C'est un talent phénoménal et nous avons tous dit, l'an dernier, qu'il remporterait la Grande Boucle un jour ou l’autre. Même si nous ne l'attendions peut-être pas cette année... Il a été super fort, il a montré qu'il escaladait comme les plus grands. Nous devons juste finir ce travail tous ensemble, dorénavant.»

Là où le vainqueur de 2018 a un petit regret, c’est par rapport à l’annonce de l’annulation de la fin de l’étape. «C’est un peu marrant, parce que tu ne peux pas t’empêcher de penser que si on l’avait su avant, il y aurait une plus grande bagarre dans les derniers lacets de l’Iseran. Mais c’est hors de notre contrôle… Bien sûr qu’il y a un peu de déception. Il y a pas mal de ‘si’, mais le plus important, c’est qu’on a le maillot jaune et qu’on est en bonne position.»

«Quand vous voyez les images, je trouve que c’était la bonne décision (ndlr: d’annuler la fin de l’étape), a-t-il enchaîné. J’ai vu des photos de la grêle qui couvrait totalement la route et c’est clair que c’est dangereux de faire du vélo là-dessus. Christian Prudhomme (ndlr: le boss du Tour) m’a fait voir et on ne pouvait pas passer. C’est juste un jour de fou, vraiment.»