Sur un contre-la-montre de 19,2 km, quasi plat mais très technique car tournant, le Belge de 28 ans a terminé avec respectivement cinq et dix secondes d’avance sur les Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et Sören Andersen (Sunweb). Le Thurgovien Stefan Küng (Groupama FDJ), spécialiste du chrono et sur la liste des favoris, a dû se contenter du septième rang, à 20 secondes.

Au classement général, le Colombien d’Ineos Egan Bernal a perdu 19 secondes sur son dauphin Rohan Dennis (Bahrein-Merida). Mais le maillot jaune, 22 ans, conserve 22 secondes de marge sur l’Australien avant la dernière étape de dimanche, avec un départ et une arrivée à Ulrichen. Si cette étape reine a été modifiée en raison des risques d’avalanche au col du Susten, elle conserve un profil redoutable puisqu’elle empruntera les cols du Nufenen, du Gotthard et de la Furka. Un terrain ultra montagneux qui devrait permettre à Egan Bernal d’asseoir son succès sur cette 83e édition de la boucle suisse. (nxp)