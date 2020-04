Depuis le mois de mars, le sport mondial est à l’arrêt. Le Tour de Romandie n’a logiquement pas fait exception et son organisateur essaiera de le refaire à l’identique ou presque, en 2021. Alors au milieu des rediffusions à foison et des compétitions virtuelles, on a tenté d’imaginer ce qu’aurait été notre Tour à nous, s’il avait eu lieu.

Estavayer-Estavayer (3e étape)

Décidément, Richard Chassot est un homme chanceux. Il fait presque beau pour une deuxième journée de suite sur son Tour, c’est du jamais vu! Sauf que le boss de la boucle romande avait oublié qu’il avait organisé la deuxième édition de son «Esta Snow Fest» en même temps qu’il emmenait le TdR «chez lui», pour une étape en boucle autour d’Estavayer-le-Lac, sur 172 km... Dans la soirée, on y annonçait le retour sur scène de Michael Youn et, du coup, ç’a été une hécatombe parmi les échappés du jour.

Les trois coureurs qui s’étaient détachés dès le coup de feu se sont retrouvés face à une descente verglacée totalement inopinée dans la Vieille Ville et tant Jonas Vingegaard, que Gerben Thijssen et Clément Chevrier ont été contraints à l’abandon. Le peloton a heureusement pu être dérouté à temps via le bord du lac de Neuchâtel et les coureurs ont logiquement décidé de faire la grève par la suite, pour protester contre l’enneigement artificiel du parcours.

Le mouvement de protestation est venu de Remco Evenepoel, le maillot jaune en personne. «Ik ben een geel vest!» (ndlr: «Je suis un gilet jaune!»), a lancé le jeune leader à la voiture de l’organisateur. Derrière lui, les trois quarts des cyclistes ont suivi le mouvement et le peloton a parcouru dans la foulée près de 150 kilomètres à un faux rythme de sénateurs. Mais cette apathie a éveillé l’appétit d’un homme, lui aussi local de l’étape: Danilo Wyss.

L’Urbigène, Staviacois d’adoption, connaît les routes du coin comme sa poche et a réussi à feinter les grévistes lors du dernier passage dans la ville de départ et d’arrivée. Le fringant coureur de l’équipe NTT Pro Cycling s’est rappelé de sa participation au «Velodux», la course avec obstacles souvent organisée à travers la commune par une boisson qui donne des ailes, pour tromper son monde. Wyss est passé par la cuisine du Restaurant «Au Château» à l’insu de tout le monde et les autres équipes, furieuses, ne l’ont jamais revu. Il s’agit là de son premier succès sur «sa» course en carrière!

Sion-Thyon 2000 (4e étape)

Lors de la première étape du Tour, nous écrivions qu’il «faisait toujours beau en Valais». Et bien force est de constater qu’on nous a menti! Au lendemain de la fausse neige d’Estavayer, c’est de la vraie, des Alpes, qui empêche la tenue normale de la 4e étape sur 161,6 bornes, au départ de Sion et en direction de Thyon, où les cyclistes devaient arriver à plus de 2000 mètres d’altitude.

Alors le jury de ce 74e Tour de Romandie a eu une idée que l’on peut aisément qualifier d’audacieuse. Ils ont décidé dans la matinée de ce samedi d’intervertir les tracés des deux étapes du week-end et de ne plus réaliser de contre-la-montre le dimanche dans les rues de Fribourg, mais plutôt une étape en ligne et en boucles, avec vingt-sept passages sur la montée pavée de la Lorette et ses quelque 12% de pente moyenne, pour rendre les choses plus difficiles.

Dans le même temps, au vu des conditions inacceptables et à cause des coureurs qui menaçaient de refaire à nouveau la grève à cause de cet épisode neigeux cette fois involontaire, Richard Chassot a commandé près de deux cents home-trainers munis de l’application «Rouvy» et fait courir les athlètes sur une montée simulée de quelque 23 km en direction de la station, bien à l’abri dans les Casernes de la Ville de Sion. Soit la première «e-course» UCI officielle de l’Histoire du vélo!

#DeRonde2020 | 5km écoulés et Remco Evenepoel est déjà en-tête sur ce Tour des Flandres virtuel !!#lequipeVELO #LesRP pic.twitter.com/IhlJVCqOCd — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) April 5, 2020

A ce petit jeu, les coureurs avec une «grosse caisse» ont été avantagés. L’Australien Rohan Dennis l’a emporté devant l’Irlandais Nicolas Roche et un autre coureur venu de l’autre côté de la planète: James Whelan. Quatrième après être parti bien trop vite, Remco Evenepoel a conservé de justesse le maillot jaune de leader, avec une poignée de secondes d’avance sur Dennis. La dernière étape s’annonce chaude!

Fribourg-Fribourg (finalement étape en ligne)

Au départ de Fribourg, il y a du brouillard, en ce dimanche matin. Et comme le Tour de Romandie a pour habitude de terminer tôt sa dernière étape, il fait même un peu frisquet et une petite bruine tombe sur le Boulevard de Pérolles. Heureusement, la bagarre, elle, s’annonce particulièrement chaude sur cette dernière levée, car ils sont encore sept dans la même minute.

Ils vont se disputer la victoire finale sur ce qui ressemble à une vraie Classique flandrienne, avec dans le rôle des Monts de ce coin de Belgique, les vingt-sept passages sur la Lorette et sa rampe à près de 12 %. L’étape démarre sur les chapeaux de roue et Tiejs Benoot prend la poudre d’escampette dès le premier passage en direction de la Chapelle construite en 1648. Derrière, puisque le Belge est 11e au général, ça contre immédiatement.

La pluie elle aussi, cinglante, fait définitivement son apparition. La journée devient dantesque quand Silvan Dillier et son compatriote Marc Hirschi s’allient pour faire exploser le peloton. Derrière, c’est l’hécatombe, tant c’est difficile. Au vingtième passage sur la ligne, ils ne sont plus qu’une centaine en course. Soixante-trois cyclistes ont d’ores et déjà abandonné, les doigts gelés, incapables d’appuyer sur les freins.

Dans l’avant-dernier tour, c’est le champion du monde Mads Pedersen qui part en solo sur les pavés, bien vite pris en chasse par Alejandro Valverde, son prédécesseur sous le maillot arc-en-ciel. Vexé par son Tour de Romandie enlevé par le Tribunal arbitral du sport en 2010 et son échec sous la pluie lors des derniers Mondiaux en Angleterre, le vétéran – il a eu 40 ans samedi dernier – met un point d’honneur à rajouter, avec panache, une des dernières lignes qui manquaient à son gargantuesque palmarès.

«Quel grand champion!», analyse alors Richard Chassot, au sourire aussi jaune que le maillot du vainqueur. Ce qui est sûr, c’est que cette 74e édition du Tour de Romandie restera dans les annales par sa difficulté, son scénario et son étape virtuelle. On ne voit pas bien comment le organisateurs vont pouvoir faire mieux en 2021!

Robin Carrel