Les candidatures romandes n'en finissent plus de fleurir, pour tenter d'attirer la Grande Boucle en Suisse, dans le futur. Si Lausanne semble tenir la corde en vue de la ou des prochaines années, d'autres régions tentent de placer leurs pions pour la suite. Cette fois, c'est un ticket valaisanno-valdôtino-savoyard qui souhaite accueillir la plus grande compétition cycliste de la planète.

Selon le média transalpin Aosta News 24, le Conseil Régional local a approuvé vendredi une candidature commune de la région italienne et de la station valaisanne, en vue d'accueillir des étapes du Tour de France. Les communautés françaises du Mont-Blanc et de la Haute-Tarentaise seraient également de la partie.

Plusieurs rencontres auraient déjà eu lieu entre Suisses, Français et Italiens dans le but de promouvoir cette région transfrontalière, allant de Verbier à Aoste, en passant par la Savoie et la Haute-Savoie. Le parcours proposé consisterait en un départ de Bourg St-Maurice et une arrivée à la station de ski de Pila en Italie, puis une étape allant d'Aoste à Verbier, avant de repartir vers Chamonix. Autant dire que le programme serait alléchant, mais costaud.

«L'automne prochain, nous irons à Paris pour déposer officiellement notre candidature entre les mains du directeur du Tour Christian Prudhomme, a déclaré Laurent Viérin, ancien Président de de la Vallée d'Aoste. Le Tour est le troisième événement sportif mondial après les Jeux olympiques et la Coupe du monde, et l'accueillir nous permettrait d'obtenir une grande visibilité dans un contexte de forte attractivité, non seulement sportive, mais aussi touristique et économique.»