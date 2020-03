Face à la crise du coronavirus, Milan-Sanremo n’a pas eu lieu, ce samedi. Du moins sur les routes qu’emprunte habituellement la classique italienne. En ligne, en revanche, ils ont été 4221 à se joindre simultanément au projet lancé par les organisateurs de la course et une entreprise spécialisée dans les systèmes de navigation par GPS.

L’idée? Parcourir les 57 derniers kilomètres de Milan-Sanremo, entre Alassio et la Via Roma, sur un vélo d’appartement connecté. En mode confinement. Vainqueur du premier Monument de la saison en 2018, Vincenzo Nibali a participé à l’opération. A l’instar d’autres grands noms du cyclisme italien tels qu’Ivan Basso (Giro 2006 et 2010), Alberto Bettiol (Tour des Flandres 2019) ou encore Alessandro Ballan (champion du monde 2008).

«Milan-Sanremo est une course qui occupe une place spéciale dans mon coeur. C’est l’une de mes plus belles victoires, a expliqué Nibali. Samedi, j’ai eu l’opportunité de courir dans un format nouveau et amusant. C’était une belle initiative de pouvoir pédaler sur ces routes virtuellement, avec mes fans, en restant chez moi. J’ai envie de leur demander de rester patients dans cette période difficile, de continuer à rester à la maison et à pédaler en indoor.»