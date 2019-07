Quintuple vainqueur d’étape sur le Giro, trois fois gagnant sur la Vuelta, le Transalpin de 30 ans a levé les bras sur la Grande Boucle, cette fois. Viviani a été parfaitement emmené vers le succès par le maillot jaune Julian Alaphilippe en personne et l’a emporté assez largement devant le Norvégien Alexander Kristoff et l’Australien Caleb Ewan. Peter Sagan (Slq) n’est «que» quatrième.

L’Italien, qui semble s’être engagé en faveur de l’équipe Cofidis pour la saison prochaine, se venge ainsi d’un printemps plutôt décevant, où il avait terminé trois fois deuxième au sprint sur «son» Tour d’Italie, sans jamais réussir à s’y imposer. Il a pu reprendre confiance sur les routes du Tour de Suisse il y a quelques semaines, dominant les sprints à Einsiedeln et Arlesheim.

Schär prend 2000 euros

Le Lucernois Mickael Schär (photo), le Français Yoann Offredo et le Belge Frederik Backaert ont été les seuls hommes autorisés à aller pointer leur guidon devant le peloton durant la majorité de l’étape. Les trois fuyards n’ont jamais eu le temps d’y croire, puisque les équipiers des sprinters les ont gardés à «portée de fusil» toute l’après-midi et l’écart n’a pas grimpé au-delà des quatre minutes.

Ils auront tout de même passé près de 190 km à l’avant et été, comme prévu, engloutis avant l’emballage final. Le Suisse a été le dernier à résister et nommé «combatif du jour». Il aura droit à un beau dossard rouge mercredi et, grâce à ce vote de quatre personnalités du cyclisme qui suivent la Grande Boucle, va pouvoir verser environ 2200 francs dans la caisse de son équipe CCC.

Punchers déjà de retour

La Côte de Maron, de 4e catégorie sise à 15 km de Nancy, n’a pas non plus permis d’opérer une réelle sélection parmi les hommes forts des derniers mètres. Pour une fois que les organisateurs de la Grande Boucle avaient décidé de «panacher» la première semaine de l’épreuve, il était de toute façon exclu que les candidats au maillot vert manquent cette opportunité.

Mercredi, les punchers vont de nouveau être à la fête, sur les 175,5 km tracés entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Parmi les quatre difficultés au programme de la journée, deux sont placées dans les 35 derniers kilomètres et ne sont pas à négliger. La Côte des Trois-Epis est classée en 2e catégorie (4,9 km à 6,8%) et la Côte des Cinq Châteaux, en 3e catégorie (4,6 km à 6,1%), devraient permettre de faire le ménage, même si le sommet de cette dernière est à un peu moins de 20 bornes de l’arrivée. RCA (nxp)