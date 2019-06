Il a un nom qui claque qui pourrait figurer sur le générique d’un film, une gueule d’acteur, il aurait pu jouer un tueur. Willie Smit a en effet longtemps traîné dans les rues de Lydenburg, la ville des souffrances, avec un gang peu recommandable. Evitant de peu la prison, après des mauvais coups, c’est le vélo qui l’a remis en selle, sur le droit chemin...

Une mère alcoolique, un père démineur en Irak...

Une mère alcoolique, un père démineur en Irak, le Sud-Africain n’a pas eu une enfance facile, le plus souvent livré à lui-même. Le gamin n’est jamais allé sur un banc d’école. C’est finalement sa tante qui lui a appris à lire et ses grand-parents paternels qui l’ont récupéré, alors qu’il avait douze ans. Victor Hugo aurait pu écrire un remake des Misérables.

S’il a longtemps hésité entre le rugby, les échecs et le golf, c’est avec sa belle bicyclette, son compagnon de route, qu’il a fini en 2008 par s’émanciper. Cinq ans plus tard, le voilà déjà champion d’Afrique du contre-la-montre espoirs, prêt à prendre la poudre d’escampette dans un peloton professionnel...

Le maillot à poisse!

Après avoir souffert de plusieurs graves maladies aux dents (amalgame dentaire notamment) et d'un reflux gastro-œsophagien, le garçon est bien décidé à faire de cette échappatoire son métier.

Et après une première tentative infructueuse (en 2014), au sein de l’équipe Vini Fantini Nippo, il doit attendre quatre ans pour enfin convaincre le millieu de lui accorder une seconde chance. Un succès au Tour de Maurice (2015) lui permet, dans un premier temps, de faire ses armes chez les amateurs de l’UC Nantes Atlantique, mais une fracture de la clavicule freine encore ses ardeurs. Il aurait pu enfiler le maillot à poisse!

C’est, in fine, après une belle échappée lors des Mondiaux 2017 où il portait le tricot de champion d’Afrique qu’il s'est fait remarquer par la formation russe (à licence suisse) Katusha-Alpecin, basée à Genève. C'est elle qui l’a engagé l’an dernier. Il s’illustre cette semaine au Tour de Suisse où on l’a vu très actif en tête du peloton ce lundi entre Flamatt et Morat, en remportant notamment un sprint intermédiaire. Il est tellement redevable à ce vélo qu’il adore qu’on va encore le revoir ces prochains jours dans une échappée. Il revient de tellement loin. Willie Smit, retenez bien son nom...

(nxp)