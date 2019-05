Martigny et Vevey, deux prétendants aux finales en 1re ligue, vont se retrouver mercredi 22 mai à Octodure! La raison: une erreur du trio arbitral à la 75e de leur affrontement de samedi dernier, immédiatement signalée par le FC Martigny-Sports, qui a eu gain de cause.

Les Valaisans menaient 1-0 à la 75e lorsque leur gardien Joël Da Cruz a dégagé le ballon sur un six mètres. Le souci: l'arbitre-assistant, de l'autre côté du terrain, a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu. Une erreur manifeste, vu que les lois du jeu stipulent clairement qu'il n'y a jamais hors-jeu sur un dégagement en six mètres. L'arbitre a cependant sifflé le hors-jeu, suivant son assistant à la touche. Vevey a joué le coup-franc et a égalisé quelques secondes plus tard par Gentian Bunjaku. Les Veveysans se sont d'ailleurs imposés 1-2 à la 90e grâce à un but de Fatah Ahamada.

Martigny a cependant déposé protêt, arguant d'une faute technique. Toute la question est là: s'agit-il d'une faute technique ou d'une erreur d'interprétation? Et le protêt a-t-il été déposé dans les formes? La 1re ligue a communiqué vendredi matin sa décision: match à rejouer. Une décision qui a provoqué la stupeur et la colère des dirigeants de Vevey United, qui ont déjà clairement manifesté leur volonté de ne pas en rester là.

Alors, y aura-t-il vraiment un match mercredi? Vevey va-t-il actionner d'autres leviers juridiques? Les Veveysans se présenteront-ils sur le terrain d'Octodure? Une éventuelle procédure juridique pourrait-elle avoir un impact sur les finales, au cas où l'une des deux équipes serait en position d'y participer. Cette affaire soulève beaucoup de questions.

A l'heure actuelle, ce vendredi matin, une seule chose est sûre: la 1re ligue a annulé la victoire veveysanne et reconvoqué les deux équipes le 22 mai à 20h.

