À force d’arpenter les repas de soutien, à force d’allumer son auditoire, de pointer du doigt les errements des sportifs, de leurs dirigeants, des politiques qui gravitent autour des clubs, il allait forcément, un jour, se prendre un retour de bâton au détour d’une blague lourdingue ou d’un jeu de mots douteux.

Vendredi, lors du repas de soutien de Lausanne-Sport, Thomas Wiesel a balancé des scuds pendant 30 minutes. À entendre les réactions de l’auditoire sur un enregistrement de sa prestation mis en ligne sur sa page Facebook, il en ressort davantage de rire gras que de murmures indignés.

L’humoriste vaudois s’est pourtant retrouvé au centre d’un imbroglio médiatique après avoir été pris à partie par Cabral, l’un des joueurs de la lanterne rouge de Super League. Après avoir dans un premier temps minimisé l’incident, Thomas Wiesel l’a, 24 heures plus tard, jugé suffisamment important pour faire son mea culpa. «Si elle (ndlr: la blague) n’était pas sortie dans la presse, je l’aurais coupée, parce que je n’en suis pas très fier. Ce n’est pas la plus fine, ce n’est pas la plus pertinente, la chute est trop facile compte tenu de la sensibilité du sujet…» Bon prince, Thomas Wiesel reconnaît ensuite que le joueur a eu raison de réagir et de venir lui dire son fait en face-à-face. «Je méritais un carton jaune», écrit l’humoriste sur Facebook.

C’est la première fois qu’un tel incident se produit depuis que Thomas Wiesel essaime les repas de gala. Xamax, GE-Servette, FC Sion, le chroniqueur ne refuse aucune proposition. Et il cartonne davantage qu’il agace. Les Lausannois auraient-ils moins d’humour? «Je ne sais pas, rigole Eliot Antonietti, joueur de GE-Servette. En tous les cas, en février, au repas de soutien de notre club, il a fait un carton. À ma table, on était mort de rire. Après, qu’un joueur puisse être blessé ou froissé, ça peut arriver. Chez nous, une sortie sur Thomas Heinimann n’était pas terrible. Mais de là à aller prendre à partie le gars après.»

Du côté de Sion, Christian Constantin estime lui aussi que Thomas Wiesel est un très grand pro et que si on l’engage, c’est pour le laisser faire ce qu’il sait faire le mieux. «Il faut prendre tout ça au deuxième degré, dit le boss de Tourbillon. Moi, j’ai l’habitude avec le temps. Bon, c’est vrai que la première fois qu’on est pris à partie par un humoriste, ça peut contrarier. Après, c’est quand il ne parle plus de toi que tu es contrarié!»

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas l’humour de Thomas Wiesel, tout le monde s’accorde pour relever que le garçon n’a pas froid aux yeux. «À Genève, il avait flingué tout le monde, se souvient Eliot Antonietti. Même Chris McSorley en avait pris pour son grade. Avec le sourire. Notre saison était bien compliquée et il ne s’était pas gêné pour nous enfoncer.»

C’est même un peu pour ça que les clubs engagent le franc-tireur vaudois. «Thomas, il ne te fait pas de cadeau, souligne Christian Constantin. Mais il est percutant et il n’y a pas de méchanceté.» (nxp)