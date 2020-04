Sky Sports et la Swiss Football League, dans le document de 36 pages présenté cette semaine et décrit par Blick, ont fait les comptes. Parce qu'un match de foot professionnel, même joué à huis clos, ce ne sont pas simplement 22 acteurs, deux entraîneurs, un arbitre et deux de ses assistants... Si le football reprend au coeur du mois de mai ou plus tard, comme certaines divisions le souhaitent ardemment, il faudra bien plus de personnel et le média britannique comme la Ligue helvétique ont calculé au plus juste.

La SFL, dans ses velléités de reprises du jeu, a indiqué qu'une rencontre nécessitait la présente d'un peu plus de 150 personnes. Cela regroupe 18 joueurs, 12 membres du staff, quatre arbitres, un superviseur, un coach des arbitres, cinq membres du club par équipe, un manager de rencontre, un officier de sécurité, 25 stewards, trois hommes de terrain, deux techniciens, un contrôleur anti-dopage, quatre médecins, deux chefs de la police et des pompiers, deux personnes pour la nourriture, 33 personnes du staff pour la télévision, 20 membres du personnel pour la télévision suisse et TeleClub, ainsi que 17 journalistes.

Des jardiniers pour enchaîner

En Angleterre, l'infrastructure est encore plus fournie, forcément. La PL a d'abord estimé ses besoins entre 100 et 180 personnes en plus des acteurs, avant de réviser ses estimations à la hausse (de 300 à 500 personnes). Entre les équipes, les staffs, les arbitres et les officiels, on arrive déjà à 60 personnes. Ajoutez-y une trentaine d'officiers de sécurité, des jardiniers pour pouvoir enchaîner deux ou trois matches sur la même pelouse, des ambulanciers, les arbitres-vidéo, les ramasseurs de balle et il n'est toujours pas encore question des médias, alors qu'on arrive à un décompte de 120 à 160 individus.

Une diffusion normale d'un match du championnat le plus riche de la planète nécessite une septantaine d'employés présents sur site, dont un tiers voire une moitié à l'intérieur de l'enceinte. Quarante membres de l'équipe sont nécessaires en dehors du stade également. En Angleterre, pour un match de l'élite, il y a en général entre 20 et 80 journalistes de presse écrite triés sur le volet à ajouter à ce lot.

Les Anglais peuvent se baser sur le déplacement de leur équipe nationale en Croatie en octobre 2018, ces derniers étant sanctionnés d'un huis clos pour une sombre histoire de croix gammée peinte sur la pelouse quelque temps auparavant. Ils étaient alors 500 dans le stade, en comptant la présence de 200 officiels, délégués et invités, ainsi que d'une large délégation de journalistes dont le nombre n'étais alors pas limité.

Robin Carrel