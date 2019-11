Une tête d’Haris Seferovic à la 63e minute délivre la Suisse. L’attaquant inscrit ce 15 novembre 2009 son cinquième but dans la compétition (il terminera meilleur buteur ex æquo) et offre le titre à la Suisse M17. La Suisse est championne du monde de football et l’exploit reste dix ans plus tard bien ancré dans les mémoires. C'est tout simplement le seul titre mondial gagné par une équipe nationale helvétique de football. La finale contre le Nigeria qui évoluait chez lui à Abuja s’était disputée devant 64'000 spectateurs. En Suisse, l’aventure des Rougets avait fait vibrer le pays, avec 250000 téléspectateurs devant leur écran (36,2% de parts de marché) et un pic à 292000 au moment de la remise du trophée (37,4% de PMA).

Dix ans après le sacre, les 21 joueurs helvètes couronnés en 2009 ont connu des trajectoires bien variées. Certains ont rangé les crampons, d’autres jouent dans des ligues inférieures, alors que la majorité poursuit une honnête carrière de footballeur professionnel en Super League, en Challenge League ou à l'étranger. Vendredi soir face à la Géorgie, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka et Haris Seferovic sont les trois seuls joueurs qui porteront le maillot de l’équipe nationale A. Ce sont les trois qui jouent dans les clubs les plus prestigieux (respectivement le Milan AC, Arsenal et Benfica) et qui sont devenus millionnaires.

«Certains n'avaient plus la tête sur les épaules»

«Sur 42'000 naissances de garçons par année, 15'000 jeunes font du foot à l’âge de 12 ans, explique Christophe Moulin, chef du service promotion de la relève à l’ASF. Seulement 15 joueurs deviendront professionnels (en y incluant la Challenge League). Et on estime qu’environ 10% intégreront l’équipe nationale A. Donc un ou deux joueurs par catégorie d’âge.» Avec trois joueurs dans l’équipe suisse A, la cuvée 1992 a donc été un bon cru, sans être exceptionnel. «Certains de ces M17 n’avaient plus la tête sur les épaules. Des mauvais choix ont été faits, car de jeunes joueurs écoutent leur agent, regrette Christophe Moulin. À 17 ans, on est encore loin du compte. Le chemin est long: le talent et le travail ne suffisent pas.»

Le Neuchâtelois loue le système de formation suisse et l’importance cruciale du choix de carrière. Il rappelle qu’il n’y a «aucune raison qu’un jeune parte à 16-17 ans car la Suisse possède des centres de performance très pointus.» Les carrières de Lichtsteiner ou de Von Bergen sont citées en exemple par le chef de la promotion de la relève à l’ASF. «Il y a peu de chance d’arriver en équipe A sans passer par la Super League suisse. Et l’environnement autour du football n’est pas à négliger. Dans les académies à l’étranger, les jeunes ne voient que le terrain et les installations toute la journée. Il n’y a pas beaucoup de socialisation.»

Alors que la Coupe du monde M17 se déroule actuellement au Brésil (le pays organisateur affrontera dimanche le Mexique en finale), la Suisse ne s’est pas qualifiée pour la compétition. Elle ne s'était jamais qualifiée pour l’événement avant 2009, ni depuis le sacre d’Abuja. L’occasion pour les nostalgiques de se replonger dans ces images de l'exploit et du but de Seferovic (en suisse-allemand):

Sylvain Bolt