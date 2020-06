A 20 ans, il avait déjà écrit son testament. Si ses fans, ceux qui ont suivi sa trajectoire, savaient qu'il était revenu de l'enfer, beaucoup d'autres ignoraient l'histoire de celui qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur défenseur du monde. Virgil van Dijk est ce qu'on appelle un miraculé, qui a frôlé trois fois la mort au début de sa carrière.

C'était en 2012 et à ce moment-là, personne n'aurait imaginé que le garçon de Breda, formé au Willem II Tilburg, orignaire du Surinam, devienne ce joueur de premier plan alors qu'il militait à Groningue. Personne dans l'entourage du club n'avait surtout diagnostiqué cette appendicite qui a fini par se transformer en péritonite et en infection rénale alors qu'il se plaignait constamment de maux de ventre.

C'est sa mère qui était venue lui rendre visite qui l'a poussé à effectuer d'autres tests, dans un autre hôpital alors qu'il se plaignait toujours de plus en plus d'atroces douleurs abdominales. Elle l'a sauvé. Virgil était en train de mourir quand il a été opéré d'urgence...

«Je me souviens encore d'être allongé dans ce lit, a-t-il déclaré plus tard. La seule chose que j'ai pu voir, ce sont des tubes qui pendaient de moi. Mon corps était cassé et je ne pouvais rien faire. À un tel moment, les pires scénarios tournoient autour de votre tête. Ma vie était en danger. Ma maman et moi avons prié Dieu et discuté de scénarios possibles. À un moment donné, j'ai dû signer des papiers. C'était une sorte de testament», a-t-il ajouté. «Si je mourais, une partie de mon argent irait à ma mère. Bien sûr, personne ne voulait en parler, mais nous avons dû le faire. Ça aurait pu être fini.» Pour beaucoup de monde dans le milieu, surtout dans son club et au pays, il était condamné pour le football.

Un peu plus d'un an après avoir été allongé dans un lit d'hôpital, Virgil van Dijk n'était plus assez bon pour Groningue, ni pour l'Ajax Amsterdam qui lui avait préféré Mike van der Hoorn. Après avoir refusé une offre de Brighton et de Krasnodar en Russie, c'est à Glasgow avec le Celtic qu'il s'est relancé en 2013, où il s'est vraiment révélé, gagnant ses galons d'international. «Lorsqu'il a joué aux Pays-Bas pour Groningue, personne ne lui faisait confiance ou ne le considérait comme un défenseur de haut niveau, a déclaré Jaap Stam, l'ex-international hollandais aujourd'hui à Cincinnati, la semaine dernière à l' ESPN. Les grandes équipes hollandaises ne voulaient pas l'acheter, puis il a fait le choix d'aller en Écosse pour jouer au Celtic.» Ces deux années à Glasgow se sont avérées cruciales pour Van Dijk, devenant le totem d'une équipe où la victoire était demandée, sinon attendue.

«En jouant dans une ligue différente, très difficile, avec de bons joueurs, son développement là-bas a été formidable. Puis, il a signé à Southampton, en Premier League, pour devenir encore meilleur», souligne encore Stamm, impressionné par la progression de son compatriote jusqu'en équipe nationale.

La suite, on la connaît, Virgil van Dijk a effectué, depuis 2018, un pas supplémentaire avec Jürgen Klopp à Liverpool dans un plus grand club, avec de plus grands joueurs, pour devenir un des leaders dans cette équipe conquérante victorieuse de la Ligue des champions en 2019 et proche de décrocher un premier titre de champion 30 ans après le dernier. Huit ans après avoir écrit son testament...

C.MA.