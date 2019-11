Les supporters de Flamengo l'attendaient depuis 38 ans, ils se sont massés par dizaines de milliers dimanche dans le centre-ville de Rio pour accueillir leurs héros, lauréats samedi à Lima du deuxième titre de Copa Libertadores du club le plus populaire du Brésil.

Dans une ambiance qui rappelait les victoires de l'équipe du Brésil en Coupe du Monde, plusieurs télévisions ont montré en direct l'avion de Flamengo se posant à l'aéroport.

Première image marquante: la fenêtre du pilote s'est ouverte et Gabriel Barbosa, surnommé Gabigol, héros absolu de cette finale épique, est apparu, agitant un drapeau rouge et noir du club carioca.

L'attaquant de 23 ans a marqué deux buts dans les dernières minutes pour assurer la victoire 2-1 de Flamengo, renversant totalement la situation alors que son équipe était totalement muselée par le tenant du titre River Plate, qui menait au score dès le premier quart d'heure.

Fête sous la pluie

Un scénario incroyable qui rappelle celui de la victoire épique de Manchester United sur le Bayern Munich sur le même score il y a 20 ans, en finale de Ligue des Champions.

La fête a duré toute la nuit malgré la pluie battante qui s'est abattue sur Rio et s'est entendue sur tout le territoire brésilien: le club compte plus de 40 millions de supporters dans tout le pays, alors que la «Ville Merveilleuse» compte à peine plus de 6 millions d'habitants.

Et les supporters pourraient célébrer un autre titre... dès dimanche: Flamengo a la possibilité d'être sacré champion du Brésil sans jouer en fin d'après-midi en cas de faux-pas de son dauphin Palmeiras.

Sauvés par Jesus

Dès les premières heures de la journée, les fans ont commencé à affluer par milliers près de l'église Candelaria, qui trône au bout de l'avenue Président Vargas, une des principales artères du centre-ville.

Les joueurs devaient s'y rendre directement depuis l'aéroport avant de défiler au milieu de la marée rouge et noire de la «torcida».

«J'ai toujours su que nous serions champions, je n'étais pas né quand on a gagné le premier titre en 1981 et j'espère qu'on en gagnera plein d'autres», a déclaré à l'AFP Rodrigo Pecly, 29 ans, débordant d'enthousiasme dans le centre-ville de Rio.

Beaucoup de supporters portaient des pancartes à l'effigie de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, considéré comme le sauveur d'une équipe encore en plein doute quand il l'a reprise il y a six mois.

Depuis, Flamengo n'a subi que deux défaites en 32 rencontres et le technicien a enfin rompu sa malédiction dans les compétitions continentales: en 2013 et 2014, il avait échoué deux fois de suite en finale de Ligue Europa avec le Benfica Lisbonne.

«Ce n'est pas juste une victoire pour moi et mes joueurs, mais pour tout le football brésilien», a affirmé Jorge Jesus à l'issue de la rencontre.

Gabigol félicité par son «beau-frère»... Neymar

Mais le héros absolu, c'est sans aucun doute Gabigol, talent précoce formé à Santos qui s'est offert un retour triomphal au pays après un passage désastreux en Europe, à l'Inter Milan, auquel il appartient encore (il est prêté à Flamengo jusqu'à la fin de l'année) puis au Benfica.

À l'issue de la finale, il a été félicité par Neymar, qui n'a jamais caché son envie de jouer à Flamengo en fin de carrière.

«Aujourd'hui, on a eu deux buts de Gabigol!», a célébré la star du Paris SG sur Instagram, reprenant le mantra des supporters: «aujourd'hui, il y aura un but de Gabigol».

L'avant-centre de Flamengo avait fait ses débuts professionnels avec Santos en mai 2013, lors des adieux de Neymar avec son club formateur. Les deux attaquants ont ensuite remporté ensemble la médaille d'or olympique à domicile aux JO de Rio 2016.

À présent, ils sont aussi liés de façon encore plus intime: la petite amie de Gabigol n'est autre que Rafaella Santos, la soeur cadette de Neymar!

Meilleur buteur de la Copa Libertadores (9 buts), Gabriel Barbosa est aussi largement le plus prolifique du championnat brésilien (22 buts en 33 matches).

Avec 81 points, soit 13 d'avance sur Palmeiras, l'équipe carioca a l'opportunité d'être sacrée dimanche si son poursuivant ne l'emporte pas contre Gremio, à Sao Paulo.