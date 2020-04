«Quelle voiture je prends ce matin? La beige ou la blanche?» C'est la question que s'est posée Kingsley Coman, au moment de se rendre à l'entraînement. Grave dilemme. Devant son garage il y avait une Audi R8 et une McLaren, deux de ses modèles; une plus rutilante qui en jette plus que l'autre. En optant pour le bolide, plus «bling-bling», l'attaquant français du Bayern Munich a commis un impair qui a fâché ses patrons.

Kingsley Coman sera condamné à une amende pour être venu s'entraîner dans une McLaren au lieu de sa voiture Audi. pic.twitter.com/iFNLUFrM9L — Bayern Munich France - RORO89 ???????? (@Roro89F) April 16, 2020

C'est l'autre, qui est la marque du sponsor du club, qu'il aurait dû choisir. Le constructeur allemand détient 8,33% du capital du Bayern et a récemment signé un nouvel accord de partenariat avec le club valable jusqu'en 2019, et dont le montant s'élèverait à environ 800 millions d'euros.

Comme le rapporte le «Bild», il encourt donc une amende salée de 50'000 euros!

Conscient que le règlement interne du club bavarois l'obligeait à conduire une limousine d'une marque du groupe Volkswagen, l'international français de 23 ans a présenté platement, vendredi, ses excuses à son employeur et Audi dans le quotidien allemand. «C'était une erreur et je m'en rends bien compte», a déclaré le fautif, assurant qu'il ne pouvait conduire sa voiture habituelle en raison... d'un rétroviseur abîmé.

Pour se racheter, Coman a proposé de rendre visite aux employés de l'usine Audi d'Ingolstadt pour une séance d'autographes dès que seront levées les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19. Si cela peut lui permettre d'économiser 50'000 euros...

Le Bayern, leader de Bundesliga avant l'arrêt des compétitions mi-mars, a repris l'entraînement, comme d'autres clubs de l'élite, en évoluant par petits groupes et dans le respect des règles de distanciation pour endiguer la propagation du coronavirus.